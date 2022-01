Internacionales

Argentinos no necesitarán test previo a ingreso a su país tras modificación de requisitos

El gobierno del país vecino no pedirá más el análisis antes de ingresar a nacionales o residentes del país vecino. Se mantendrá a extranjero

Montevideo Portal

El gobierno argentino fijó nuevos requisitos para el ingreso de extranjeros, argentinos y residentes del vecino país luego de la llegada de la variante ómicron en toda la región. Esta variante, más allá de que son estudios primarios, se entiende que es una variante que genera sintomatología más leve y menos ingresos a los centros de cuidados intensivos.

Según el documento, los extranjeros con esquema completo de vacunación deberán tener el status vacunal completo antes de los 14 días que vayan a ingresar a territorio argentino. Asimismo, se mantendrá la realización de un testeo negativo 72 horas antes del inicio del viaje o una prueba de antígeno realizada en el país de origen dentro de las 48 horas previo al ingreso.

Asimismo, aquellos extranjeros con vacunas, el testeo hecho y con resultado negativo estarán eximidas de realizar cuarentena. Además, deben poseer un seguro de salud con cobertura de servicios de internación, aislamiento y traslado sanitarios para quienes resulten positivos, sospechosos o contactos estrechos. Finalmente, deberán llevar consigo una constancia relativa al cumplimiento de lo anteriormente mencionado.

Para aquellos extranjeros sin vacunarse o con el esquema incompleto, deberán tramitar una excepción de vacunación ante la autoridad competente, solo cuando se reúna las condiciones y requisitos definidos; contar con una prueba PCR con 72 horas de antelación y el seguro de asistencia.

Para los argentinos o residentes de Argentina con el esquema completo de vacunación estarán eximidas de la cuarentena prevista y deberán portar consigo el seguro de internación, aislamiento y transporte. No obstante, la novedad es que no aparece la realización del testeo de PCR para ingresar al territorio, por tanto, los argentinos no tendrán que testearse para entrar al país.

Aquellas personas que no estén vacunadas o tengan un status vacunal incompleto sí deberán hacerse un testeo de PCR o antígenos previo al ingreso, además de realizar una cuarentena, que está prevista en el artículo 7, inciso 1, y el seguro.

Para ver los nuevos requisitos, ingrese a este link

