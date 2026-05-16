Argentinos intentaron entrar contrabando a Uruguay y arrojaron carga de $ 877.000 al agua
Los tripulantes lanzaron las bolsas con cigarrillos y se dieron a la fuga al observar la presencia de los efectivos policiales.
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16.05.2026 17:04
Montevideo Portal
Efectivos de la Prefectura Nacional incautaron un cargamento de cigarrillos valuado en más de $ 877.000 tras detectar una embarcación proveniente de Argentina en el departamento de Salto.
El procedimiento ocurrió en la tarde del viernes, sobre la hora 13:30, mientras efectivos realizaban tareas de vigilancia y patrullaje terrestre en la zona del arroyo Yuquerí, a la altura del kilómetro 329.600 del río Uruguay.
En ese momento, los funcionarios detectaron una embarcación con varios tripulantes que llegaba desde Argentina. Al advertir la presencia policial, los ocupantes comenzaron a arrojar bultos hacia el agua y posteriormente escaparon rumbo a territorio argentino.
Tras el operativo, los efectivos localizaron ocho bultos abandonados en la zona. Dentro de ellos había cajas de cigarrillos, que fueron trasladadas a dependencias de Prefectura.
Posteriormente, se desplegó un patrullaje en el área para intentar ubicar a los involucrados, aunque hasta el momento no hubo detenciones.
De acuerdo con el reporte oficial, Aduanas de Salto tasó la mercadería incautada en un valor comercial total de $ 877.800.
En el caso tomó intervención la Fiscalía de 4º Turno y el Juzgado de Paz de 2º Turno, quienes investigan los hechos.
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