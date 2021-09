Política

Argentino que pidió exoneración de contribución llamó también a no invertir en Uruguay

Montevideo Portal

El presidente de la Asociación de Propietarios Argentinos en Uruguay, Norberto Mariani, pidió este miércoles en diálogo con Telemundo (canal 12) que se exonere la contribución a los propietarios extranjeros que no pudieron entrar al país desde que Uruguay cerró sus fronteras.

“Nosotros los que creemos es que estuvimos un año y medio sin poder usar nuestras propiedades. Se nos tendría que exonerar todo el pago de la contribución territorial. Todo, completo. No me vengas con chirolitas. No corresponde. Es lo mínimo que Uruguay podría hacer por nosotros, quienes apostamos por Uruguay”, dijo Mariani, que en la mañana había planteado su reclamo en canal 4.

En la tarde de este miércoles, el programa Fácil Desviarse de FM Del Sol publicó en sus redes sociales un video en el que Mariani llama “a no invertir en Uruguay”.

“Nosotros no aconsejamos invertir en Uruguay. Estamos en un plan en la asociación de comunicar bien a aquellos argentinos que quieren invertir su dinero (que) no es una buena plaza Uruguay como están proponiendo. Es una plaza con mucha complicación desde todo punto de vista. Hay muchas estafas, muchos terrenos tomados, muchos desarrolladores y muchas administraciones corruptas. La gente en Argentina eso no lo sabe”, señaló Mariani desde Miami en un contacto reciente por Zoom con el programa Buenos Negocios de la radio Conexión Abierta.

Y agregó: “Estamos tratando no cometan los mismos errores que hemos cometido nosotros, que compramos para ir a veranear. En la asociación tenemos más de 3.000 adherentes, pero estamos haciendo un chequeo. Mucha gente ya no lo va a ser, porque no coincidimos con los desarrolladores generalmente y con los grandes inversores. La mayoría estamos viendo gente que fuga dinero desde Argentina y le hace mal a nuestro país”.

Además, planteó que no está en contra del argentino que invierte afuera, pero sí quiere “alertar que es un gran error, un gran error invertir en Uruguay”.

El presidente de la Asociación de Propietarios Argentinos en Uruguay se mostró molesto unas semanas atrás, por no poder ingresar al país, en particular a Punta del Este donde tiene su propiedad.

