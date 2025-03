Argentino fue detenido en Colonia y condenado en Maldonado por estafa millonaria de 2017

Policiales

Un ciudadano argentino de 55 años fue condenado el pasado 5 de marzo por dos rapiñas ocurridas en 2017 en Punta del Este.

Según informó la Jefatura de Policía de Maldonado este sábado, el hecho ocurrió en setiembre de 2017, cuando personal del departamento de Hechos Complejos fue notificado de una estafa en un hotel ubicado en la parada 4 de la rambla Dr. Claudio Williman de dicho balneario. “El denunciante expresó que se habían constatado retiros en efectivo realizados por la caja del lugar, de U$S 48.108 y otro de U$S 115.000, y que dichos retiros no habían sido realizados por sus propietarios ya que [estos] eran extranjeros y no habían estado en el país”, reza el parte policial.

Así, como parte de la investigación se marcó como sospechoso al argentino de 55 años. En mayo de 2022, pues, se dispuso una orden de detención contra él.

De esta forma, el pasado 5 de marzo el hombre fue detenido en el puerto de Colonia, por lo que fue trasladado para Maldonado.

El delincuente fue condenado “como autor penalmente responsable de dos delitos de estafa a la pena de un año de prisión”; no obstante, se resolvió que la pena sea sustituida por un régimen de libertad vigilada.

