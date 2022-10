Argentina: repartidor que llevaba a su hijo en la caja de la comida causo indignación

Internacionales

La semana pasada, un video filmado en las calles de la ciudad argentina de La Plata se hizo rápidamente viral y generó numerosas reacciones de rechazo.

El registro mostraba a un repartidor en motocicleta que llevaba en la caja de la compañía Pedidos Ya a un niño pequeño

Numerosos internautas comentaron el episodio con asombro e indignación, y llamaron la atención sobre el peligro que corría el menor al viajar en moto de esa manera.

INDIGNANTE: un repartidor llevaba a un menor de edad en la caja de delivery.



La imagen fue captada por un automovilista.



143 y 49, La Plata.



October 21, 2022

El conductor, identificado como Horacio, fue localizado e hizo declaraciones públicas sobre el episodio en cuestión.

“Yo trabajo y no tengo con quién dejarlo”, dijo el repartidor, según recoge el canal Todo Noticias (TN).



“Venía de repartir y me iba para la casa de mis papás”, detalló el hombre, quien agregó que “de pasada” levantó a su hijo al terminar su trabajo y para ir a la casa de los abuelos del pequeño.

“Yo trabajo, mi señora trabaja, si tengo pagar una niñera tengo que trabajar para la niñera y el nene no come nada”, prosiguió.

Este video nos estremeció. Ver a un nene en la caja de reparto de una moto nos hizo, como a todos, temer por su vida.

October 22, 2022

“Me sustento repartiendo pizza, vendiendo pan casero, vendiendo lo que sea, en la calle”, contó el hombre.

Pese a ello, admitió que nada de lo antedicho justifica el riesgo corrido por el niño al viajar dentro de la caja de reparto.

“Mi familia me dijo, también vinieron y me dijeron que me van a sacar la licencia de conducir por llevar al nene así”, relató Horacio. “Eso de llevar a un menor dentro de una caja de Pedidos Ya, no va a volver a pasar”, remarcó

De momento, deberá pagar una multa por la infracción cometida.