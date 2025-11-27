Argentina prohibió venta y uso de ciertos productos capilares y de higiene: ¿por qué?

Internacionales

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) de Argentina ordenó prohibir en todo el país vecino la comercialización, distribución y uso de una importante cantidad de insumos médicos y productos cosméticos capilares elaborados por tres firmas y una marca específica.

Según consigna el diario La Nación, entre las sancionadas se encuentran las empresas Juratec Medical S. R. L., MDT S. A. y Macrodent S. A. Estas compañías fabrican y comercializan productos médicos sin los correspondientes registros sanitarios y en algunos casos de modo reiterado, lo que representa un riesgo para la salud.

Asimismo, quedó prohibida la venta de una línea de productos capilares de la marca Prodigy —que incluye alisados, mascarillas y shampús— por ofrecerse sin inscripción sanitaria. De acuerdo con el citado medio, algunos de esos tratamientos podrían contener formol como activo alisante, lo que expone a usuarios y profesionales a efectos nocivos como irritación de piel, de las vías aéreas y de ojos e incluso a un riesgo aumentado de enfermedades severas a largo plazo.

Con la medida, la Anmat busca proteger a consumidores y pacientes, alertando sobre la comercialización de productos cuya seguridad, eficacia y trazabilidad no han sido garantizadas.