Argentina “nunca se opondrá” a hidrógeno verde y planea “mano a mano” entre Milei y Orsi

Política

El Canciller de la República, Mario Lubetkin, y su par argentino, Pablo Quirno, mantuvieron una “excelente reunión” este miércoles con respecto a diversos temas, entre ellos la planta de hidrógeno verde que la empresa HIF Global construiría entre Colón y Paysandú.

En rueda de prensa, Lubetkin destacó que la reunión —que contó con la presencia del gobernador de Entre Ríos, el intendente de Buenos Aires, la viceministra Valeria Csukasi y el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera— fue de “muy alto nivel”, y destacó la “confianza y atmósfera extraordinaria” que se generó.

“Evaluamos el proceso de análisis que se está teniendo en relación a la propuesta de la planta de hidrógeno. Los hermanos argentinos hicieron una serie de reflexiones y de planteos para ir a un proceso que inicia ahora y que va a ser largo y que va tener un mecanismo de diálogo muy fluido y de consultas permanentes para entender a lo que es básico”, explicó el canciller.

En ese sentido, Lubetkin ratificó que “el desarrollo de Uruguay no va a ir contra el desarrollo de Argentina ni viceversa”, sino que se apunta a “potenciar ambas economías”.

Por su parte, Quirno celebró el “diálogo” y la “constructibilidad” del encuentro, además de aclarar que Argentina quiere que a Uruguay le vaya “espectacularmente bien”.

“Si hay algo a lo que Argentina no se va a oponer nunca es a esa inversión. Nuestros países necesitan inversión para crecer y no hay absolutamente ninguna duda de eso”, expresó el canciller argentino, y aseguró que desde ambos ministerios se va a “tratar de calmar siempre las relaciones porque Uruguay y Argentina no tienen que pasar por una situación como la de Botnia nunca más en la historia”.

Asimismo, el ministro argentino confirmó que ambas delegaciones están trabajando en un “mano a mano” entre los mandatarios Javier Milei y Yamandú Orsi para que se produzca “lo antes posible”.