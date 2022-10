Argentina niega “incertidumbre” tras la adopción de nuevos tipos de cambio

Internacionales

Catar y Coldplay, con C de cambio

El Gobierno argentino negó este jueves que exista algún tipo de “incertidumbre” o “preocupación” por parte de los empresarios tras la creación de tres nuevos tipos de cambio esta semana, una medida impulsada por el Ejecutivo para evitar la pérdida de divisas del Banco Central.

Los nuevos tipos de cambio, oficializados este jueves en el Boletín Oficial, son el “dólar Catar”, que se aplica para los gastos de los turistas en el exterior que excedan los 300 dólares mensuales, llamado así por los mayores dispendios que se esperan por el Mundial de fútbol; el “dólar lujo” para la compra de bienes de alta gama, y el “dólar Coldplay”, por la banda inglesa que realizará 10 conciertos en octubre en el estado Monumental de Nuñez, para el pago a artistas internacionales que actúen en el país.



En una conferencia de prensa, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, aseguró que estas medidas son “bien recibidas” por parte de los sectores interesados, “que en muchos casos las piden” en sus conversaciones con el Ejecutivo.

“El Gobierno lo que está haciendo es que los dólares que tiene el Estado se usen para la producción y la generación de empleo, así como para la ciencia, la salud, el conocimiento. Las medidas que se toman tienen que ver con eso y entendemos que son por todos estos sectores, que en muchos casos las piden, bien recibidas”, señaló.

La funcionaria señaló que el país está “en un momento de crecimiento”, con cifras de inversiones, producción y trabajo registrado que están “creciendo”.

“No entendemos que, en este momento, haya ninguna incertidumbre ni ninguna preocupación por parte de los inversores, que están invirtiendo muchísimo”, aseveró Cerruti, para recordar la visita oficial esta semana, desde Corea del Sur, de “una cantidad de empresarios que vienen a invertir” al país.

Las restricciones cambiarias no son nuevas en Argentina, pero el actual escenario de escasez de divisas, sumado a los compromisos adquiridos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) de acumular reservas, han movido a las autoridades a tomar nuevas medidas en materia cambiaria.

Azul, como el mar azul

El dólar blue subió nueve pesos argentinos desde el anuncio del “dólar Catar”, y alcanzó los 289.

Consultada sobre si se tiene en cuenta el factor de que la gente se vuelque al dólar blue y el dólar ilegal para comprar más barato, Cerruti respondió que “no afirmaría” eso, según consignó Clarín.

“Yo no sé de dónde sacó usted la afirmación de que la gente se vuelca al dólar blue. La verdad es que el dólar blue, o ilegal como usted mismo lo llama, tiene movimientos. Yo el jueves pasado les recordaba que hacía muchas conferencias de prensa que no me preguntaban por el dólar blue, porque estaba bajando. Entonces esperan a que suba para preguntarme”, dijo la portavoz de Casa Rosada a los periodistas.

“El dólar blue sube y baja y no es algo que sea una preocupación para el gobierno”, agregó.

En base a información de EFE.