Argentina: le robaron la computadora portátil con información sobre covid a infectólogo

El reconocido infectólogo argentino Tomás Orduna fue víctima del hurto de una computadora portátil "sin valor comercial" donde tenía "casi toda" la información reunida sobre la covid-19, producto de "horas y horas, días y días de trabajo", razón por la cual apela a la "solidaridad" para que le sea devuelta y ofrece una compensación, informó Télam.



"El viernes a las 15 me alejé un minuto y medio de mi vehículo para cruzar la Avenida Callao, entre Tucumán y Viamonte, y cometí el error de dejar el bolso con mi computadora, papeles y billetera arriba del asiento trasero, sin llave", dijo a Télam el especialista jefe de área del Hospital Muñiz e integrante del cuerpo de asesores en materia de covid del ejecutivo nacional.



"Yo estaba totalmente distraído en el sentido de no tomar precauciones, pero coincidentemente alguien estaba mirando, vio cuan distraído estaba se acercó, aprovechó la situación y encontró todo lo que tenía que encontrar", agregó.

El médico explicó que como no llegó a ver el robo y el ladrón tampoco le infligió daños al vehículo, recién se dio cuenta de lo ocurrido 10 cuadras después de haber retomado la conducción del auto con el "pálpito" de que algo no estaba bien.



Orduna perdió también su DNI, matrícula profesional, carnet de conducir, tarjetas y dinero, pero lo único que desea con ansias recuperar es la laptop que "no se puede vender más que por chirolas" pero tiene adentro "valiosísima información documentación sobre pacientes y toda la tarea médica" desarrollada los últimos cinco años de su vida. Se trata de una notebook marca Asus, modelo X515.

"Con la Laptop casi he perdido toda mi información de Covid-19, no se imagina el trabajo que hay ahí de horas y horas, días y días que hay ahí. Una cosa increíble porque justo esa parte no estaba backupteada", dijo el infectólogo

Orduna apeló a la solidaridad de quienes tengan esta computadora portátil que era su instrumento de trabajo, para que la devuelvan "antes de que la rompan o deleteen", actitud que será recompensada económicamente.



Al Dr. Tomas Orduna, miembro de la SADI y reconocido infectólogo, le sustrajeron un maletín con la computadora donde guardaba todos sus trabajos e investigaciones.

Rogamos difundir y contactase con nosotros si hay novedades. Muchas gracias. — Sociedad Argentina Infectología (@SADI_arg) November 26, 2021