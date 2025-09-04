Argentina: hombre salió en libertad tras cuatro años preso por una denuncia falsa de abuso

Internacionales

Ezequiel Ríos salió finalmente en libertad luego de pasar cuatro años preso, acusado de haber abusado sexualmente de sus hijas.

La denuncia resultó ser infundada: la fiscalía desistió de la acusación durante el juicio y la Justicia argentina lo absolvió por falta de pruebas.

En el debate oral, la fiscal Leyla Aguilar explicó que las pericias psicológicas favorecían al imputado y no a la denunciante, lo que evidenció inconsistencias en la acusación, según consignó el portal El Día. Además, los informes sostuvieron que las menores fueron influenciadas por su madre para declarar en su contra.

Los estudios médicos a las menores de edad no encontraron lesiones compatibles con abuso, y sus relatos resultaron contradictorios frente a los resultados científicos recogidos en la investigación, fortaleciendo la hipótesis de que la denuncia fue fabricada.

Detenido el 10 de mayo de 2021 tras la denuncia presentada por su exesposa, Roxana Mercedes Jaimes, Ríos permaneció sin contacto con sus hijas por disposición del Juzgado de Familia N.º 5, lo que impactó profundamente en su vida familiar cotidiana.

El abogado defensor, Matías Pietra Sanz, cuestionó la investigación inicial, acusó al fiscal de haber ocultado pruebas y anticipó que presentará una denuncia por falsa denuncia contra la madre y solicitará investigar la conducta de los funcionarios judiciales involucrados.