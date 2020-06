Argentina: camionero “ricotero” se filmaba violando todas las normas. Terminó mal

Curiosidades

Al ritmo del tema "Te voy a atornillar", de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, el camionero se agita en la cabina como si bailara. Excitado y eufórico, hace un paneo de la carretera con la cámara de su teléfono: la ruta está vacía. El hombre entona la tres primeras palabras de la canción y se ríe. Después se filma a sí mismo. "¿Quieren cadenas? Esta es la cadena. Esta es la cadena", dice, desafiante, mientras sacude una que lleva colgada del cuello, cuando el estado del tiempo haría que fuera más sensato ponerlas en las ruedas.

El protagonista del video es Leonardo Fabián Mokfalvi, tiene 56 años y es oriundo de la provincia argentina de Tierra del Fuego, en el sur del país. Asegura ser camionero desde hace décadas y ex empleado de varias empresas de transporte. Se hace llamar "Renolito".

El video continúa. Mokfalvi enfoca el velocímetro: 83 kilómetros. "¡Vamos, Renolito!", se arenga a sí mismo y pisa el acelerador. La velocidad escala a 95 y "Renolito" no lleva puesto el cinturón de seguridad. "Siempre, siempre sin cadenas; pero con cadena líquida", comenta y muestra una damajuana llena de vino, que exhibe como un trofeo.

¿Qué podía salir mal? Todo.

Según publica el portal Infobae, Mokfalvi protagonizó el pasado viernes un accidente a 90 kilómetros de Río Gallegos que le podría haber costado la vida a él y a otros. Viajaba con carga de un supermercado y volcó en la ruta helada por no usar cadenas para las ruedas.



En el hecho intervino Gendarmería Nacional y la Policía caminera provincial. La Subsecretaria de Seguridad Vial de Santa Cruz, María Sanz, contó que tras el incidente vial Mokfalvi se negó a ir al hospital y decidió quedarse de pie junto al camión, mientras intentaba comunicarse con el seguro de su vehículo.

"De acuerdo con su relato, un camión chileno que venía de frente se cruzó de carril y por eso volcó. Para nosotros, en ese momento, fue un siniestro más. Unos días después, tomé conocimiento de los videos que este hombre filmaba mientras conducía y decidí radicarle una denuncia penal en la fiscalía de turno", apuntó Sanz.

Sobre las cadenas a las que hace referencia Mokfalvi, Sanz explica que el hombre se está burlando de la ley. "Por disposición 002 de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) de Santa Cruz, teniendo en cuenta las bajas temperaturas y la presencia de escarcha y nieve en las rutas, es obligatorio portar cadenas para salir a la ruta. Cada conductor sabe en qué momento tiene que colocarlas en las cubiertas de las ruedas pero, al pasar por los puestos de control, tienen que tenerlas", sostiene la Subsecretaria de Seguridad Vial de Santa Cruz acerca de la normativa cuyo objetivo es evitar que los vehículos se deslicen sobre la nieve o el hielo.

Mokfalvi llevaba las cadenas, pero colgadas del cuello y en la muñeca. "Acá se ponen las cadenas, acá. No en la rueda: acá. Aprendan salames", dijo en uno de sus videos. Como si fuera poco, en un tramo de su viaje se animó a hacer zigzag en las curvas. Sobre la damajuana, la funcionaria no hace referencia a un test de alcoholemia practicado al camionero.

En su versión de los hechos, que trascendió en uno de los sus videos, "Renolito" sostuvo que la culpa fue de otro conductor. "Un chileno de mier... se me subió de frente y bueno, me la tuve que bancar. Volqué por él, para no pegarme un palo de frente", dijo y aseguró que le robaron parte de la mercadería. Después se hizo eco de las críticas y de quiénes lo señalaron como un irresponsable al volante, otros camioneros que recordaron accidentes en el pasado y que dicen conocerlo de la ruta.

Tras el incidente, mientras el camión de Mokfalvi aguardaba a ser retirado de la ruta, un chofer de otro camión registró la secuencia y contó que "Renolito" manejaba a alta velocidad. "Lo tendría que haber filmado antes. Cómo nos pasó este hijo de put... A fondo, a fondo...", se lo escucha decir.

"Estoy totalmente capacitado para enseñarles a todos cómo andar en la ruta. No me interesa si sigo manejando o no. A mí ustedes no me ganan nunca, ¿está? A todos los que me putearon cuando entré de Tres Cerros para arriba, que me decían que no iba a llegar: llegué, llegué sin cadena. Ustedes estaban todos cagados porque no saben dónde ponerla, papá. No tienen experiencia. Yo sí. Hace 35 años que estoy en esto", dice desafiante a cámara.



Más allá de lo que suceda con la denuncia penal en su contra y con su carrera como camionero, "Renolito" ya se transformó en un fenómeno viral, y por las peores razones.