Ardilla enfurecida hirió a 18 personas en sólo dos días

Curiosidades

Una ardilla gris atacó en los últimos días a varios vecinos de la localidad de Buckley, ubicada en el norte de Gales, Reino Unido, en los últimos días. Aterradas por el comportamiento del roedor, muchas personas vertieron sus desagradables experiencias en las redes sociales, por lo que el caso se volvió viral.

"Alerta, la ardilla rabiosa está atacando", escribió un residente local en el grupo de Facebook de Buckley. "Me mordió, atacó a mi amigo y a varias personas más. También atacó a mis dos gatos", agregó.

El animal fue apodado Stripe, el mismo nombre que el líder de los gremlins en la clásica película de Joe Dante. De acuerdo con los informes de las autoridades locales, el agresivo animal el animal hirió a 18 personas y atacó a otras 21 en solo dos días. Algunas de las víctimas tuvieron que tomar una dosis de la vacuna contra el tétanos.

"Después de ir al hospital, tuve que vacunarme contra el tétanos porque la ardilla me rompió la piel", dijo Scott Felton en declaraciones recogidas por The New York Post. "También conozco a alguien más que tuvo que recibir ayuda médica porque el sangrado no paraba", añadió.

Los ataques terminaron después de que una mujer logró atrapar a la ardilla y la entregó a la ONG de cuidado de animales RSPCA.

El animal tuvo que ser sacrificado, ya que el Reino Unido prohíbe la liberación de ardillas grises en la naturaleza por ser una especie invasora en el territorio.