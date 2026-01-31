Archivos Epstein: Bill Gates negó haberse contagiado una ETS tras encuentros con amantes

Internacionales

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, rechazó las acusaciones contenidas en una tanda de documentos recientemente difundidos relacionados con el caso del pederasta Jeffrey Epstein, que sugieren que Gates habría contraído una enfermedad de transmisión sexual (ETS) tras encuentros con mujeres rusas y tratado de ocultarlo a su entonces esposa, Melinda French.

Los archivos, publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como parte de una enorme remesa de más de tres millones de páginas vinculadas a la red de Epstein, incluyen supuestos borradores de correos electrónicos escritos por el fallecido delincuente convicto, algunas de las cuales fueron enviadas desde la propia cuenta de Epstein a sí mismo en 2013.

Uno de los textos divulgados —que no está claro si alguna vez se llegó a enviar a terceros— expone, en voz atribuida a Epstein, que Gates habría contraído una enfermedad de transmisión sexual tras mantener relaciones con “chicas rusas” y que le habría pedido a Epstein obtener antibióticos para suministrarlos de manera encubierta a Melinda para evitar que ella lo supiera.

Las acusaciones también aludían a presuntas “relaciones extramatrimoniales” y a esfuerzos por ocultar detalles íntimos de su vida personal, además de otros señalamientos.

Sin embargo, la respuesta desde el entorno de Gates fue inmediata. Un portavoz del empresario calificó las acusaciones como “absolutamente absurdas y completamente falsas”, y subrayó que los documentos reflejan “la frustración de Epstein por no haber mantenido una relación continua” con Gates, sin constituir evidencia de hechos reales.

Previamente, Gates había reconocido que su vinculación con Epstein —principalmente en reuniones sociales y cenas con el objetivo de explorar posibles colaboraciones filantrópicas— fue un error, y este tipo de encuentros contribuyó a tensiones que eventualmente impactaron su relación matrimonial con Melinda, con quien se divorció en 2021.

