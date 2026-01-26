Árboles caídos en Maldonado: harán relevo en el predio de la megacarpa de fiestas

Locales

Ante la trágica muerte de Jessica Maciel, una mujer de 38 años que se encontraba en la Estación de Cría de Fauna Autóctona del Cerro Pan de Azúcar (EFCA) junto a su familia cuando un árbol se desplomó y la mató, la Intendencia de Maldonado comenzó una revisión de todo el arbolado de parques y espacios públicos, que incluye el predio de la megacarpa en la que se realizaron fiestas durante la temporada.

El relevamiento está bajo la órbita de la dirección de Gestión Ambiental que lleva adelante tareas de detección de árboles en situación de riesgo bajo la supervisión de ingenieros forestales y técnicos.

Las tareas avanzan al tiempo que continúan diligenciándose las investigaciones dispuestas por el intendente Miguel Abella para determinar las causas de la caída del árbol el pasado 14 de enero que cobró la vida de Maciel. Por ese motivo, la Estación de Cría permanecerá cerrada al público.

Por otra parte, esta política de revisión de todo el arbolado de parques y espacios públicos continuará en todos y cada uno de ellos. En los próximos días, cuando se levante la carpa de Open Park que funcionó con fiestas en la zona de El Placer, la comuna maldonadense realizará el mismo relevamiento.

Para eso, vallará la zona para poder realizar las tareas consistentes en la “revisión de árbol a árbol, dado que allí se realizan en febrero los shows gratuitos que lleva adelante la administración”, informó.