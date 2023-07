Arbeleche por negativa de Udelar a auditoría: “La autonomía es si quiero dar Marx o Smith”

Economía

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, se refirió este jueves a la última Rendición de Cuentas que fue ingresada al Parlamento el pasado 30 de junio.

En entrevista con el programa 12 PM de Azul FM, la jerarca se refirió a los recursos que se destinarán a la educación y en particular a la Universidad de la República (Udelar).

“En el caso de la Udelar, tiene un presupuesto de unos US$ 550 millones. Fue lo que se ejecutó en 2022, que fue el 98,5% del total de lo asignado. Es un presupuesto muy grande y sería bueno que realmente se pudiera asignar en lo que realmente sea prioritario. Acá lo que importa no solamente es gastar, sino gastar bien. La Auditoría Interna de la Nación ha solicitado —no solo en esta administración— auditar la gestión de la Universidad de la República y no ha tenido respuesta positiva por parte de la Udelar”, afirmó Arbeleche.

En esta línea, la titular de Economía recordó que la Udelar “tiene su autonomía” y que las autoridades de dicha institución “han entendido que esa autonomía los ampara” para negarse a este tipo de auditorías.

“Para aclarar este punto, en el presupuesto nacional pusimos algunos artículos para que quede bien claro que la autonomía de la Udelar se refiere a si quiero dar en la cátedra Marx o Adam Smith, pero no si tiene que ser auditado o no. Sin embargo, con ese marco nuevo aún no hemos tenido una respuesta positiva por parte de la Universidad para que la auditoría pueda llevarse adelante”, añadió Arbeleche.

En este sentido, la ministra señaló que la auditoria tiene como objetivo revisar que los recursos públicos volcados a la educación universitaria “se estén utilizando de la manera más eficiente o si hay lugar para asignarlos de otra manera”.

“Los recursos que se le asignan a la Udelar es dinero de todos los contribuyentes uruguayos. Lo que estamos diciendo es que tenemos que ser muy responsables y hacer un uso cuidadoso de esos dineros”, afirmó Arbeleche, en reclamo a la negativa de la Udelar.

