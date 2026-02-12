Policiales

Apuntan a que camionero que mató a mujer que cruzaba en una cebra se distrajo y no frenó

En las últimas horas, la ciudad de Salto se ha visto conmocionada por una tragedia que tuvo como víctima a una mujer de 30 años, quien caminaba por una cebra con un coche de bebé y dos niños en las inmediaciones de la escuela n° 8.

En determinado momento, un camión apareció e impactó de lleno en las tres personas. De acuerdo con el relato de testigos y las imágenes de una cámara que se encuentra en la zona, se puede ver cómo la fallecida intenta cubrir a los menores para llevarse la peor parte del impacto.

Tras ser internada en un centro asistencial, la mujer murió a las pocas horas producto de las graves lesiones que le afectaron algunos de sus órganos vitales. Las imágenes, además, indican que el camión frenó ya sobre los tres atropellados.

Fuentes de la Policía dijeron a Montevideo Portal que se encuentran investigando el hecho, pero en principio está descartado que el camión haya tenido un problema mecánico que le impidió frenar a tiempo. De hecho, luego de chocar, se detuvo a los pocos metros.

El vehículo circulaba cargado y al ser un utilitario, la respuesta de los frenos es de menor potencia. La Policía, de acuerdo con la reconstrucción del hecho realizada hasta ahora, entiende que se trató de una distracción dado que sobre la cebra no había ningún otro auto, lo que podría haber impedido la correcta visión del conductor.

Con respecto a los menores, uno de ellos era hijo de la fallecida mientras que el otro era hijo de una de sus amigas. Esta persona se expresó en redes sociales y pidió justicia por su amiga, además de postear una foto del conductor del camión.

“Dejó a tres hijas sin su madre y dejó a mi hija de diez años internada con lastimaduras”, indica la publicación y agrega: “Nadie va a devolver a mi amiga. Mi hermana de la vida, pero esto no debe quedar así”.

