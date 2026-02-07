Policiales

Apuñalaron a un hombre en Palermo al término del Desfile de Llamadas; está grave en CTI

Montevideo Portal

Un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma blanca en la madrugada de este viernes, en la zona de Durazno y Martínez Trueba, en pleno barrio de Palermo, en el marco del operativo de seguridad dispuesto por el Desfile de Llamadas.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo mediante un comunicado, el hecho ocurrió cuando se reportó la presencia de una persona herida en la vía pública. Al llegar los efectivos policiales al lugar, una emergencia médica ya se encontraba asistiendo a la víctima, que presentaba una herida de arma blanca en la espalda.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Maciel. Una vez en el centro de salud, los médicos constataron que la lesión era de gravedad. Según se informó, el paciente permanece internado en el CTI.

Por el momento no trascendieron detalles sobre cómo se produjo la agresión ni sobre posibles responsables. El caso está siendo investigado para determinar las circunstancias del ataque.

No fue el único hecho de violencia ocurrido durante la primera jornada del tradicional desfile de comparsas. La Policía montevideana informó que un grupo de efectivos debió intervenir ante desmanes protagonizados por un grupo de espectadores en Isla de Flores y Aquiles Lanza.

Al momento de disuadir el conflicto, los uniformados divisaron a un joven que portaba una pistola marca Colt calibre .45 en la cintura, por lo que procedieron a detenerlo. Además del arma, tenía un cargador y siete municiones. Quedó a disposición de la Justicia.

