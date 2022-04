Aprobación de Lacalle cae 5% respecto a febrero, pero supera la desaprobación por 14%

Política

La empresa Equipos Consultores emitió este miércoles una nueva encuesta de opinión pública, esta vez para conocer la opinión de la población sobre el desempeño del presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

En tal sentido, el trabajo señala que un 47% de la población aprueba la gestión de Lacalle, mientras que un 33% piensa lo contrario y lo desaprueba. Además, un 17% no aprueba ni desaprueba y un 3% no sabe o no contestó, es decir, se totaliza un 20% de juicios intermedios.

Equipos destaca que, si se comparan los datos del mes anterior, los resultados muestran “una variación de cinco puntos” en la aprobación. En febrero Lacalle tenía un 52% de aprobación, ahora en abril descendió al 47%. A su vez, la desaprobación va en aumento y creció también cinco puntos (de 28% a 33).

“El saldo neto actual es estrictamente el más bajo en lo que va del período de gobierno, aunque ya se habían registrado iguales niveles de aprobación (47% en julio pasado) y de desaprobación (33% en setiembre)”, señala la encuesta.

La encuesta muestra, según Equipos, un aumento de la polarización de los juicios, un dato que ya se venía manifestando a través de los diferentes trabajos. En votantes de la coalición la aprobación continúa “muy alta” con 78% a favor y 9% en contra, mientras que entre frenteamplistas es totalmente lo contrario: un 72% lo desaprueba y un 10% lo aprueba.

El trabajo se hizo entre el 2 y el 7 de abril a unas 500 personas mayores de 18 años en todo el territorio nacional a través de telefonía celular. Las personas fueron seleccionadas mediante una probabilística con cuotas de sexo y edad en la selección final del entrevistado. El máximo margen de error esperado para una muestra probabilística de 500 casos es de ±4,4% considerando un intervalo de confianza del 95%.

