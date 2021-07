Apertura de fronteras: ¿qué dijo Lacalle sobre posible entrada de extranjeros inmunizados?

Política

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue entrevistado este miércoles en el canal argentino La Nación + donde fue consultado sobre varios asuntos. En primer lugar, fue cuestionado sobre cómo hizo el gobierno para tener un 70% de la población inmunizada.

El mandatario aseguró que esto fue debido a tres eventos: negociación de la vacuna, la logística y el sistema de vacunación, este último calificado como "excelente" con un énfasis en los trabajadores de la salud.

Con respecto al sistema de vacunación, Lacalle dijo que en una campaña "normal" se vacunaban 20 mil personas por día y que para la covid-19 se dieron unas 50 mil vacunas por día en promedio. En este sentido, destacó el buen humor y el profesionalismo de los trabajadores que llevaron a cabo la inoculación.

"El otro día una persona me decía no parece Uruguay y yo le decía que no, que es el mejor Uruguay. Uruguay logró hacer una negociación buena, tener la logística y el sistema", aseguró el presidente.

Con respecto a los contratos con los laboratorios, en específico con Pfizer, el nacionalista indicó que es un contrato de "adhesión" y que los estudios jurídicos que representan a estas empresas negocian con varios países a la vez. No obstante, señaló que tienen en cuenta la realidad de cada país y que "puede haber clausulas que sean más específicas". Consultado irónicamente por los periodistas sobre si tuvo que vender algo a cambio de las vacunas, el mandatario respondió que los laboratorios no exigieron nada y además aclaró que no lo podría hacer "porque la Constitución lo prohíbe".

Desde Argentina a Uruguay

Lacalle Pou recordó que en campaña electoral decía, y aclaró que hasta el día de hoy está convencido, que a Uruguay le hace falta que más gente venga a trabajar, a hacer su vida, emprender y generar mercado interno.

"Cuando ganamos decidimos algunos instrumentos fiscales, inversores y todo ese combo es lo de ahora, pero quien se va a mudar con una familia no mira solo un plazo de gobierno. Uruguay cuando yo me vaya se va a cumplir la constitución, la ley y en Uruguay se puede pensar a largo plazo", indicó.

"Todos sabemos que la sangre no puede llegar al río, Uruguay es grande porque uno puede pensar a largo plazo y la certeza en este mundo vertiginoso es vital", añadió.

Sobre el término grieta, muy utilizado en la vecina orilla, el presidente reconoció que en Uruguay la tomamos y la "uruguayizamos". "Creo que no hay grieta en Uruguay. Obviamente es más fácil congraciarte con la popular tuya. Ahora, también decíamos en la campaña que nadie podría esperar que si nosotros llegábamos al gobierno vamos a cambiar una parte por la otra, hablamos de tender puentes, de caminar hacia el centro", aseguró.

Para el presidente uruguayo hay que terminar con la falsa dicotomía de que si a Argentina le va mal a Uruguay le va a ir bien. "¿A Uruguay le sirve el Canal Magdalena? No, no le sirve, pero Uruguay no puede frenar a Argentina. Aunque no nos guste, vamo' arriba. Acá atrás tenemos que dragar a 14 metros el ingreso, ahí tenemos dos temas, uno que le sirve a Argentina y otros Uruguay, pero de eso se trata: ser mejores", dijo.

"Tenemos temas que estamos tratando de ponernos de acuerdo con Argentina, tomar la decisión política de que son cosas que nos vienen bien a los dos países. Esto es lo que quedó en un período de gobierno, sé que hay una vocación de avanzar", añadió.

Consultado sobre la frase de lastre y la reacción de Fernández, el gobernador dijo que representa a un país y no a un partido político ni a una ideología. "Mi remera es el interés nacional y si yo entro en un ring estoy frito. Entre otras cosas porque tengo una buena relación personal con Fernández", afirmó, y recalcó de que "no hay puentes cortados" con Fernández.

Su relación con Mujica, Cristina Fernández y las fronteras

Por último, Lacalle fue consultado si hoy puede sentarse a tomar un café con el expresidente José Mujica. Allí el mandatario aclaró que no tiene relación personal con el dirigente de izquierda, pero que sí la tuvo con el también expresidente y dirigente del Frente Amplio Tabaré Vázquez.

"Con Vázquez tuvimos una campaña dura y recompusimos después de la elección tuvimos una charla muy linda, cuando en pleno coronavirus estuve en la casa. Generalmente en Uruguay no se lleva los temas a lo personal", aseguró.

Ante la pregunta del periodista sobre su relación con Cristina Fernández de Kirchner, Lacalle dijo que nunca la vio y que tampoco intercambió, ni siquiera un WhatsApp. "La vi el día que asumió Alberto Fernández de lejos", señaló, y agregó que con el expresidente Mauricio Macri "nunca se reunió", pero que sí intercambió telefónicamente: "Es un expresidente y me merece la deferencia y el respeto que debe tener un gobernante", agregó.

Finalmente, el mandatario volvió a referirse a la posibilidad de abrir las fronteras en Uruguay. En tal sentido, comentó que estuvo reunido con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas dialogando sobre el tema y no adelantó más porque aún queda "afinar los tiempos y las formas".

"Ya lo he dicho públicamente que estamos pensando en primavera la posibilidad de que propietarios vacunados pudieran ingresar y estamos pensando ya más sobre el fin de la primavera que esas personas extranjeras puedan venir a disfrutar en nuestro país", informó.