Apelaciones ratificó que fiscal ganó juicio de $ 1.600.000 a Fiscalía tras ser sumariada

Judiciales

El Tribunal de Apelaciones Civil de 7º Turno confirmó la sentencia que condenó a la Fiscalía de la Nación a pagar una indemnización a la fiscal María Cristina Falcomer de $ 1.600.000 por daños morales y materiales, según supo Montevideo Portal.

En setiembre de 2021 el juez de lo Contencioso Administrativo de 2° Turno, Alejandro Martínez de las Heras había fallado a favor de la fiscal, informó en su momento El País. Este fallo fue apelado por Fiscalía.

Falcomer había sido sumariada y separada del cargo por presunto acoso laboral en la Fiscalía de Atlántida. Fue degradada y pasó a desempeñarse como fiscal adjunta.

En el fallo del Tribunal de Apelaciones, al que accedió Montevideo Portal, señala que a Falcomer se le “instruyó un sumario motivado en supuestos hechos que no fueron probados”. “Existió una clara animosidad de quienes trabajaban con la compareciente en la oficina, surgiendo indicios de la existencia de un previo concierto de declaraciones respecto de hechos que no se vivieron”, agrega el texto.

El fallo señala que una vez que a la fiscal se la restituyó como fiscal, luego de ser degradada como fiscal adjunta, debía ir a su destino de origen, pero pasó a trabajar en Fiscalía de Florida. “Se debió cumplir con el fallo anulatorio, recomponiendo la carrera funcional en forma, omitiéndose tomar en consideración el lapso transcurrido desde la separación del cargo, así como el posterior, cuando se la degrada, permaneciendo en tal situación hasta el día de hoy”, señala el Tribunal de Apelaciones.

“Se debió recomponer la carrera administrativa y de acuerdo a los antecedentes funcionales asignarle uno de los cargos de Fiscal Letrado de Montevideo que se encontraban vacantes y que fueran provistos durante el lapso en que no pudo participar de los llamados a concurso dispuestos por la FGN a partir del 10 de diciembre de 2015 y hasta la fecha de designación como Fiscal Letrado Departamental de Florida el 22 de agosto de 2019”, añade el texto.

Falcomer luego de trabajar en Florida estuvo un año trabajando en Atlántida y actualmente trabaja en Fiscalía de Ciudad de la Costa.

En diálogo con Montevideo Portal, Falcomer señaló que “esto fue una situación de acoso y degradación” hacia su persona. “Fue un proceso plagado de irregularidades y malintencionado por parte de Fiscalía”, acotó.

“Se me cercenaron todos mis derechos, de ir a las audiencias con abogados y no dejarme entrar. El derecho de defensa, a la intimidad, dignidad. Me acusaron de todas estas cosas y se constató que hubo animosidad de la administración de (Jorge) Díaz hacia mi persona”, aseguró.

“Tengo 31 años dentro de la institución, este año recibo la medalla de los 30 años, ingresé por concurso y mi legajo está a disposición de todos los que quieran verlo. En 31 años todo lo que tengo son méritos, de haber subrogado a otras sedes, de haber realizado cursos, muchos pagos por mí porque la administración Díaz a mí no me capacitó para nada”, añadió.

Falcomer comentó que estudiará “acciones contra las personas” que la denunciaron. “Están perfectamente individualizadas y todavía me mandan a trabajar con dos de ellas al mismo local, la Fiscalía de Atlántida. Hay una de las personas que trabaja en Ciudad de la Costa, no en mi equipo, pero sí está dentro del local”, aseguró.

“Fueron siete años de mucho dolor de mi parte y de mi familia. Estoy tranquila porque se constató un hecho, que la que sufrió maltrato, acoso y discriminación fui yo”, agregó.

La fiscal expresó que la acusaron “de ser de la religión Umbanda y de macumbera”. “No soy de Umbanda, la respeto, no soy de ninguna religión”, dijo.

“Esperé siete años y fui cinco años degradada en el cargo, primero con seis meses de retención de medio sueldo, y después cinco años en un cargo de menor jerarquía. De ser titular pasé a ser adjunta en Montevideo”, aseveró.