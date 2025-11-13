Locales

Apareció una víbora en un local ubicado en pleno Pocitos: la “travesía” para su rescate

La empleada de un local del barrio Pocitos de Montevideo fue sorprendida por un inusual hallazgo: una víbora falsa coral. Belén contó que el animal ingresó a la tienda ubicada en Ramón Massini y 26 de Marzo y cómo fue la peripecia para que lo rescataran.

En diálogo con Telemundo, la vendedora de La Chica de la Luna Accesorios dijo que limpiaba la vereda del local cuando la serpiente falsa coral, que estaba “camuflada”, se “asustó” con el agua y se coló a la tienda por una rendija.

“Empezó una travesía y empezamos a llamar para ver quién podía hacerse cargo. Teníamos muchas cajas. Estaba atrincherada”, dijo la mujer. Los organismos competentes le pidieron que sacara una foto del animal, pero Belén dijo tener fobia a las víboras, por lo que no pudieron fotografiarla hasta que llegó su encargado.

“Me dan mucho miedo y tuve que esperar a que llegara gente”, narró la joven al noticiero.

Por su parte, Carlos, el encargado, dijo que desde Alternatus Uruguay le comentaron que en los barrios de Pocitos, Punta Carretas y Punta Gorda las víboras coral suelen ser mascotas de los residentes.

El hombre llamó la atención a los dueños de este tipo de animales. “Estamos en pleno Pocitos. No puede pasar esto”, recriminó. La víbora fue rescatada por el veterinario especialista en serpientes Alejandro Crampet.