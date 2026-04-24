Apareció una víbora en la escuela 375 de Santa Catalina: lograron contenerla y sacarla

Montevideo Portal

Apareció una víbora en la escuela 375 de Santa Catalina, Montevideo, en la mañana de este viernes 24 de abril.

Las autoridades del centro educativo llamaron a la Policía para que se la removiera, y los efectivos se contactaron tanto con el Centro Coordinador de Emergencias Departamental (Cecoed) como con la ONG Alternatus, según consignó Telemundo (Canal 12).

Así, desde dicha organización —dedicada al rescate de fauna silvestre— enviaron a un experto para quitar de forma segura al animal.

De acuerdo con Claudio Borteiro, herpetólogo de la organización, se trataba de una musurana marrón. “Es re mansa, son inofensivas”, dijo el experto al personal docente, en un video publicado en Instagram.

“El siguiente paso es dar aviso al Ministerio de Ambiente para que quede registro y que habiliten la liberación en un lugar seguro y queda pronto”, aseguró.

En el video se ve cómo la víbora fue contenida por el personal del centro educativo —dentro de un balde con algunos ladrillos puestos arriba— y cómo Borteiro logró agarrarla y enjaularla.

De acuerdo con la publicación, la serpiente será trasladada “a un área natural despoblada”.