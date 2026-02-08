Locales

Apareció una serpiente crucera en una playa de Carrasco; Alternatus y Eryops la capturaron

Una serpiente crucera (Bothrops alternatus) apareció en la playa de Carrasco, Montevideo, el pasado sábado 7 de febrero.

Personal de Prefectura realizó un pedido a Alternatus Uruguay para que ayudaran a retirarla del lugar, según informó la organización a través de Instagram. “La están custodiando los guardavidas hasta que llegue la gente de Eryops a retirarla de la zona por precaución”, señala la publicación.

Eryops es una granja de anfibios exóticos en Montevideo, que se dedica a la cría, conservación e investigación de estos animales.

“La razón del retiro es que se trata de un lugar público donde en este momento se encuentran muchas personas, el objetivo es que nadie salga mordido”, finaliza la publicación de Alternatus.

De tal forma, en un segundo posteo documentaron el momento en que dos integrantes de Eryops —Juan Manuel y Stefy— capturaron a la crucera. “Lograron controlar la situación con la debida calma y el profesionalismo necesario para dar tranquilidad a los visitantes de la playa”, comentaron ambas organizaciones.

En el video se ve cómo el hombre la agarra con una herramienta, no con su mano, y la guarda en una caja, mientras la mujer la cierra rápidamente para evitar que el animal se escape. Luego, los playeros que estaban presenciando la captura les dieron un aplauso.

“Todos los años llegan varias cruceras nadando por el agua, ya que río arriba existe una población (Punta Espinillo y San José) de la especie. Esto pone de manifiesto el comportamiento acuático de las cruceras, que pueden nadar, pero también mantenerse a flote como una balsa que es transportada kilómetros por la corriente del Río de la Plata. Esta presencia no significa que haya más ejemplares, de hecho los accidentes ofídicos descendieron en los últimos años”, reza la publicación, citando datos del Ministerio de Salud Pública.

De acuerdo con Alternatus y Eryops, el ejemplar capturado el sábado permanecerá con ellos hasta “definir su destino con el asesoramiento de los funcionarios del Ministerio de Ambiente”.

