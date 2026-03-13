Conflicto en Medio Oriente

Apareció otra vez el avión del Juicio Final y después un “Poseidón”, que es cazasubmarinos

Montevideo Portal

Un avión militar estadounidense modelo Boeing P-8 Poseidon, conocido como “cazador de submarinos”, fue visto en las últimas horas sobrevolando la ciudad Fresno, en California.

El sobrevuelo, que duró unos 30 minutos, llamó la atención de residentes debido a la baja altitud, el ruido y las maniobras repetidas.

El P-8 Poseidon, fabricado por Boeing, es un avión de patrulla marítima multimisión usado para guerra antisubmarina, vigilancia, reconocimiento y búsqueda y rescate.

People around the Central Valley looked up Sunday, March 8, to see a large, unmarked airplane flying unusually low and repeatedly circling the area. The plane was identified as a Boeing E-6B Mercury, often referred to as a “Doomsday Plane.”https://t.co/I2HZ6QXBl7 pic.twitter.com/4wC96Eqvym — FOX26 News (@KMPHFOX26) March 12, 2026

El avistamiento ocurrió apenas días después de que otro avión militar de gran porte —el Boeing E-6B Mercury, apodado “avión del Juicio Final”— fuera visto también en la zona. Este último es considerado un centro de mando aéreo estratégico capaz de operar en situaciones extremas, incluso durante un conflicto nuclear.

Las apariciones se producen en un clima tenso tras la filtración de un memorando del FBI que mencionaba la posibilidad de un ataque con drones iraníes lanzados desde un barco hacia la costa oeste estadounidense. Pese a esto, tanto la Casa Blanca como el FBI restaron importancia al documento.

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