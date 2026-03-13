Contenido creado por Gonzalo Charquero
Conflicto en Medio Oriente

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Apareció otra vez el avión del Juicio Final y después un “Poseidón”, que es cazasubmarinos

Murieron cuatro tripulantes de un KC-135 Stratotanker, una aeronave cisterna clave para la Fuerza Aérea norteamericana.

13.03.2026 10:27

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2026-03-13T10:27:00-03:00
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Un avión militar estadounidense modelo Boeing P-8 Poseidon, conocido como “cazador de submarinos”, fue visto en las últimas horas sobrevolando la ciudad Fresno, en California.

El sobrevuelo, que duró unos 30 minutos, llamó la atención de residentes debido a la baja altitud, el ruido y las maniobras repetidas.

El P-8 Poseidon, fabricado por Boeing, es un avión de patrulla marítima multimisión usado para guerra antisubmarina, vigilancia, reconocimiento y búsqueda y rescate.

El avistamiento ocurrió apenas días después de que otro avión militar de gran porte —el Boeing E-6B Mercury, apodado “avión del Juicio Final”— fuera visto también en la zona. Este último es considerado un centro de mando aéreo estratégico capaz de operar en situaciones extremas, incluso durante un conflicto nuclear.

Las apariciones se producen en un clima tenso tras la filtración de un memorando del FBI que mencionaba la posibilidad de un ataque con drones iraníes lanzados desde un barco hacia la costa oeste estadounidense. Pese a esto, tanto la Casa Blanca como el FBI restaron importancia al documento.

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