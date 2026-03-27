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Apareció en un CTI la joven trans que era buscada; allegados denuncian “información falsa”

Este viernes fue localizada F. E., una trabajadora sexual trans que estaba en paradero desconocido desde el pasado 20 de marzo.

Tal como informáramos, la solicitud de búsqueda fue impulsada en redes por la organización Comperts Uruguay, que nuclea a personas que ejercen el trabajo sexual en el país.

De acuerdo con la información de la que disponía dicho colectivo, F. E. había sido vista por última vez cuando salía del Hospital Saint Bois.

En la tarde del viernes, Comperts Uruguay informó que la joven había sido localizada. En rigor, según dicho reporte, nunca estuvo desaparecida en un sentido estricto.

“Queremos manifestar nuestra indignación con el sistema de salud. Desde el Hospital Saint Bois se nos dio información falsa, asegurando que ella se había retirado por sus propios medios. La realidad es que fue trasladada de urgencia, dejándonos en una incertidumbre inhumana”, expresaron.

“Exigimos dignidad en la salud y responsabilidad en la información. No se puede jugar así con la vida de una compañera ni con la angustia de su familia”, reclamaron.

Ahora, F. E. se encuentra internada en el CTI del Casmu, convaleciendo de un trastorno de salud severo.

“Aunque su estado fue grave, gracias a Dios ya está lúcida y alimentándose”, expresó la organización.