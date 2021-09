Apareció en Canelones con vida Valeria Bagnasco, la mujer desaparecida desde el lunes

Policiales

Fue encontrada con vida este jueves Valeria Bagnasco, la mujer que habìa sido denunciada como desaparecida el pasado lunes, según informó Subrayado.

Bagnasco fue vista por una vecina en el balneario Bello Horizonte, tal como indicaran fuentes del caso a El País.

El Ministerio del Interior informó que fue encontrada por la policía en dicha localidad, luego de recibir información al respecto y comunicó que está siendo atendida por un equipo médico para evaluar su estado de salud.

Informamos que Valeria Bagnasco fue encontrada por la Policía en el balneario Bello Horizonte luego de recibir información reservada.



Bagnasco está siendo atendida por un equipo médico para evaluar su estado de salud. — Ministerio del Interior (@Minterioruy) September 23, 2021

En la noche de este jueves, Bagnasco declara en la seccional de La Floresta. Allí su esposo, Andrés Badell, dijo a Telemundo que “ella está bien”.

“Quería agradecer de corazón a todos aquellos que hicieron su parte, por más que no nos conocían, que invirtieron su tiempo, esfuerzo, difundieron en las redes, fueron incluso en su búsqueda por determinados lugares. De corazón quería agradecer a todos ellos que gracias a ellos fue que se contactaron conmigo para decir que la vieron”, aseguró.

Consultado sobre si está descartado que Bagnasco haya estado retenida contra su voluntad, su esposo respondió: “Yo no hablé con ella todavía. Tampoco los oficiales me han manifestado esa situación. En principio parecería que no fue retenida contra su voluntad”.

“Voy a esperar un rato, cuando me caiga todo el peso del estrés de estos días, la tristeza ocasionada, y ahí veremos cómo termina el cuerpo”, agregó.

En cuanto a sus hijos, informó que “se les llegó a decir, fuimos asesorados por psicólogos de la Facultad de Psicología, profesionales que nos orientaron cómo enfrentar esta situación con ellos; en el día de hoy se les manifestó esta situación y por suerte ya terminó”.

La familia había buscado a Bagnasco en Bello Horizonte porque allí tienen una casa. “Tenemos muchos amigos incluso que hicieron recorridas por la playa mientras yo y mi familia estábamos en Montevideo buscando y haciendo los trámites que se hacen estas situaciones”, dijo y expresó sentirse emocionado.

Además, informó que no saben dónde estuvo mientras la buscaban.

Agradecimiento

la Facultad de Ciencias publicó en Twitter que apareció y agradecieron el apoyo en su búsqueda.

Comunicamos que nuestra compañera Valeria Bagnasco apareció. Agradecemos el apoyo en la búsqueda. — Facultad de Ciencias (@FcienUdelar) September 23, 2021

Lo último que se sabía de la mujer hasta ahora era que el pasado lunes se tomó un ómnibus de la línea 174, con destino a Punta Carretas, y no el 113 que usaba para ir hacia la Facultad de Ciencias, lugar donde trabaja, tal como informara Telemundo y confirmaran fuentes policiales a Montevideo Portal.