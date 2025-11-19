Policiales

Aparecieron “huesos” en un descampado de San José: la principal hipótesis de la Policía

Un vecino de San José cortaba leña en un descampado ubicado en la zona de Artigas y 25 de Agosto cuando encontró lo que en principio pensó que eran “tres cuerpos calcinados”.

Según el periodista Pedro Olivera, el hombre alertó en la mañana de este miércoles a policías que hacían recorridos en la zona sobre la situación, por lo que analizaron el caso.

Fuentes del Ministerio del Interior negaron a Montevideo Portal que se trata de “cuerpos”, sino que son “huesos aparentemente viejos”. La hipótesis principal que manejan desde la Policía es que son usados por estudiantes.

La Dirección de Investigaciones y personal superior trabajaron en la zona. El caso continúa bajo investigación.