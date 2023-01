Apalizó a sus hijas en la playa y se hizo viral. “Soy un padre, no un monstruo”, dijo

Internacionales

En el video se ve cómo un hombre iracundo castiga físicamente a sus dos pequeñas hijas. Las imágenes lo muestran golpeando a las niñas con una chinela, y también el momento en el que arroja a una de ellas violentamente al suelo.

Las imágenes se viralizaron con el paso de las horas, especialmente luego de que la popular actriz Bruna Marquezine las replicara en sus redes sociales.

Según informa el periódico local Correio, la Policía Civil de Bahía abrió el martes una investigación sobre el caso. Las autoridades ya identificaron al individuo, que no reside en la ciudad y será llamado a declarar en las próximas horas.

“El hombre fue identificado y se le tomará declaración en una unidad policial especializada en la ciudad de Feira de Santana, donde vive la familia. También se recogerán los testimonios de los niños”, detalla el comunicado policial.

*Bahia* Imagens chocantes de homem espancando as filhas na praia de Itapuã em Salvador. As imagens são chocantes mais são necessárias a divulgação para que ele seja preso. pic.twitter.com/eC57cQlUqo — ??Notícias Rio N.t S.G ?? (@NotciasRio1) January 3, 2023

Luego de que declaren todos los involucrados, el siguiente paso en la investigación será remitir el procedimiento a la Comisaría Especializada en la Represión de los Delitos contra la Niñez y la Adolescencia, que se hará cargo de la causa.

Tras las repercusiones, el hombre difundió un video en las redes pidiendo disculpas. “Cometí un error, me pasé de la raya, pero no maté a mis hijas. Están todas aquí conmigo, bajo mi cuidado”, dice, en un video que también circula en las redes sociales, y en el que aparece junto a una de las víctimas de la agresión.

El sujeto asegura que todo sucedió en un momento de descontrol. “De repente, llegó este momento en el que no aguanté más las quejas. Exploté, cometí un error. Pero soy un padre, no un monstruo. Siempre he cuidado bien a mis hijas”, dice llorando.

“Me equivoqué, tomé a una niña como esta de aquí y le pegué como vieron en las imágenes, le pegué, pero por el amor de Dios, gente, amo a mis hijas, amo a mi familia, reconozco mi error”, continuó.

O vídeo em que um pai aparece batendo nas filhas com uma sandália mobilizou e comoveu internautas nas redes sociais. Depois de tornar-se alvo de investigação da Polícia Civil e criticado, o homem divulgou um registro no qual se pronuncia sobre o ocorrido: "eu errei por amor". pic.twitter.com/C4vjRSssus — O Tempo (@otempo) January 4, 2023

Aún en su explicación, el hombre señala que, por más fuertes que sean las imágenes, sus hijas no tenían moretones por los ataques. También dice que ya se ha disculpado por el acto. “Por muy fuertes que sean esas imágenes, mis hijas están aquí, no tienen un moretón, no tienen una marca. Al mismo tiempo, la ira pasó y me disculpé”.

“Reconocí mi error, que les pegué demasiado, pero pido, por el amor de Dios, que tengan piedad. Soy un hombre de familia, amo a mi familia, amo a mis hijas. Todos me miran como un monstruo, como un animal, como la peor miseria que existe en la Tierra”, concluye.