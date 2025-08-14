Anuncian obras para reparar puente de bulevar Artigas: cuánto durarán y qué se hará

Locales

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) anunció que comenzará con la reconstrucción del puente de Bulevar Artigas en los accesos de Montevideo durante la semana de este 18 de agosto. Las obras, que tendrán una inversión de US$ 900 mil, llevarán unas 16 semanas, indicó la cartera, y tienen el objetivo de reparar los daños que un camión dejó tras un siniestro en julio.

El accidente de tránsito “produjo daños de gran entidad, ya que fueron seriamente afectadas las tres vigas principales y uno de los pilares del puente. Por esta razón, especialistas estuvieron realizando una evaluación estructural para determinar la mejor solución”, precisó la comuna capitalina.

El MTOP dijo que optó por “reemplazar el antiguo tablero del puente, además de elevar la altura libre permitida a cinco metros”. “Esta alternativa ofrece mayor capacidad estructural, durabilidad y eficiencia constructiva, y permite utilizar parte de la estructura existente”, señaló la cartera.

El gobierno trabajará junto con la Intendencia de Montevideo y Policía Caminera para coordinar la seguridad vial y movilidad de la zona.

Además, la cartera realizará una conexión de la calle Convenio con bulevar Artigas e instalará un semáforo provisorio en el cruce para “descongestionar el tránsito de salida de la ciudad”.

“Este semáforo estará coordinado por el Centro de Gestión de Movilidad de la IM con la intersección semaforizada de bulevar Artigas y Uruguayana para agilizar el tránsito en dicho punto”, precisó el MTOP.

La cartera dispondrá de personal inspectivo para asegurar el respeto de las nuevas señalizaciones sobre la calle Convenio, así como en el cruce semaforizado de 12 de diciembre y Uruguayana, con el fin de “favorecer la fluidez y ordenar la circulación”.

El ministerio también hará reparaciones viales en las calles que se utilizarán alternativamente para los desvíos a implementar: Uruguayana, Garzón, Agraciada , Millán y Paraguay.