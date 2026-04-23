Anuncian cambios en la lotería y se suman sorteos millonarios: habrá “Gordo de Invierno”

Montevideo Portal

La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas dispuso cambios en su esquema de premios y modalidades de juego, bajo la consigna de renovar su propuesta.

Según comunicado oficial al que accedió Montevideo Portal, en 2026 se suman dos sorteos especiales millonarios. Por un lado, “El Gordo de Invierno”, que será sorteado en el mes de julio, y también estará el regreso de “La grande” en agosto.

En cuanto a la tradicional Lotería Uruguaya, los cambios que rigen desde el 1° de marzo contempla más de 15.000 premios en cada sorteo.

El premio mayor será de $15.000.000 y además se incorpora un nuevo premio acumulable denominado “Premio Extra Acumulable”, con un pozo inicial de $250.000, que podrá seguir creciendo.

En cuanto a los valores de participación en la Lotería, el billete entero costará 1.500 pesos —estaba antes a 2.500 pesos—, cada quinto 300 pesos, y la fracción electrónica, también de compra presencial, tendrá un costo de 150 pesos.

En el comunicado, la entidad dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas y encabezada por Marcelo Visconti señaló que “el segundo semestre de este año sumará nuevas modalidades de compra de los tradicionales billetes y fracciones, incorporando opciones adaptadas a los nuevos tiempos y costumbres”.