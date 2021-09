Anticuerpo y cuerpo: Bolsonaro le apuesta a Johnson a que lo tiene más inmune

Curiosidades

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, admitió que durante la cumbre de ONU celebrada en Nueva York intentó "apostar una caja de whisky" con el primer ministro británico, Boris Johnson. El reto lo ganaría aquel que -prueba serológica mediante- demostrara mayor inmunización contra el coronavirus.

A priori, el británico podría llevar ventaja en ese desafío, porque si bien ambos jefes de Estado cursaron la enfermedad (el brasileño de manera benigna, el inglés con relativa gravedad), Johnson recibió luego dos dosis de la vacuna Oxford-AstraZeneca.

Sin embargo, los ludópatas que se frotaban las manos y se disponían a ponerle fichas a uno u otro de los presidentes, se vieron desilusionados: la apuesta fue rechazada por Boris Johnson, según relató Bolsonaro en su habitual transmisión en vivo de los jueves.

“Él [Boris Johnson] preguntó si me habían vacunado y le dije que no, pero que mi IGG [anticuerpos] estaba en 991. Dije '¿apostamos una caja de whisky a que mi IGG es mejor que el tuyo?', Sonrió y no quiso ", dijo el gobernante brasileño.

Sin embargo, el premier británico aprovechó la mención a la bebida alcohólica y le pidió a su interlocutor que facilitara el ingreso a Brasil de ese producto. Bolsonaro contó que, en contrapartida, Johnson propuso un acuerdo de emergencia para que el Reino Unido importe de Brasil algunos productos alimenticios que escasean en el país europeo.