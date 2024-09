Antía sobre Willy Rey: “Nos complicó la vida; de lo de Maldonado, siempre está en contra”

Locales

Montevideo Portal

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, participó este fin de semana de la inauguración de una estatua de Francisco Piria en la rambla de la ciudad balnearia de Piriápolis, donde además realizó fuertes críticas contra el director de la Comisión de Patrimonio del Ministerio de Educación y Cultura, Willy Rey.

“Yo no estoy de acuerdo con la opinión del director de Patrimonio. Se mete en temas de autonomía departamental que no corresponden, y lo ha hecho más de una vez ya. Tiene la costumbre de meterse en temas de autonomía departamental que no corresponden”, dijo Antía el sábado en primera instancia, cuando una periodista le consultó acerca de dichos de Rey en radio RBC, de que la Intendencia de Maldonado debía comunicar que se iba a instalar la estatua de Piria.

Luego, en la rueda de prensa, el intendente reforzó sus críticas a Rey, y lo señaló por su rechazo a otros proyectos en el departamento.

“No ha actuado bien con Maldonado y lo quiero decir claramente. Estuvo en contra del proyecto de San Rafael, estuvo en contra del trabajo que hicimos en la recuperación del puente de La Barra, estuvo en contra de un proyecto de reconstrucción cultural maravilloso que hicimos, que es el paseo de las esculturas. Quiso declararlo patrimonio cuando todavía estaba en obra, y la obra la hace la intendencia. Nos complicó la vida con un montón de proyectos, nos complicó la vida con una obra en Punta del Este. Todo lo que pasa por Maldonado, él siempre está en contra; no sé por qué. Tendrá que dar él las explicaciones”, afirmó el jefe comunal, según declaraciones consignadas por FM Gente.

Antía agregó que él defiende “la autonomía” de los gobiernos departamentales y dijo que no está dispuesto “a que el centralismo avasalle las autonomías”.

“A mí me eligió el pueblo. A los concejales de acá los eligió el pueblo. Ahora, cuando el pueblo elige, manda el pueblo, no las instituciones. Las instituciones tienen que adaptarse. Y si alguna institución no está de acuerdo, que vaya y vote en la próxima elección, porque hay que respetar la democracia”, respondió también Antía cuando le preguntaron si las organizaciones sociales de Piriápolis habían sido consultadas.

Montevideo Portal