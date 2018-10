Antía dijo que sintió “vergüenza ajena” de los principales líderes del Partido Nacional

Política

El candidato por el grupo de los intendentes contó que no entendía cómo Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga se “disputaban candidaturas” mientras el “país se caía a pedazos”.

El candidato por el grupo de los intendentes del Partido Nacional, Enrique Antía, sostuvo este domingo que sintió "vergüenza ajena" cuando, dos años y medio atrás, los principales líderes del partido se disputaban las candidaturas mientras el país "se caía a pedazos".

"Nosotros armamos esto para ganarle al Frente Amplio, queremos sacar al Frente Amplio del gobierno, pero veíamos a nuestro partido estancado, y los dos líderes dirigentes hacía dos años y medio que estaban como candidatos para la próxima elección y el país se caía a pedazos", expresó el intendente de Maldonado en San José, durante una jornada en la que dirigentes de la intendencia maragata se unieron al grupo "Mejor país".

"El país se caía a pedazos y ellos en campaña, y nosotros no entendíamos cómo faltando tantos años para las elecciones había gente perdiendo el tiempo", apuntó, y señaló que no compartió esa forma de hacer política de los líderes nacionalistas. "No lo compartíamos y hasta nos daba un poco de vergüenza ajena", remarcó.

Ahí fue cuando "empezaron a aparecer distintos compañeros que pensaban lo mismo" y de "a poquito" empezaron a coincidir. "El grupo nuestro estaba más que sorprendido porque recién estábamos entrando a la cancha y en el partido ya se estaban disputando candidaturas. Era un mal mensaje para la ciudadanía", agregó.

Al grupo "Mejor País" se incorporó la Directora de Desarrollo de la intendencia de San José, Mercedes Antía, quien en su discurso dijo que es "fundamental" dialogar "en todos lados". "El cambio va a depender de lo que nosotros hagamos hoy", señaló.





Montevideo Portal