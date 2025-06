Antes de dejar su cargo, presidente de Colonización comparecerá en Parlamento con Fratti

Política

No me voy...

El presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC), Eduardo Viera, renunció a su cargo según confirmó en conferencia de prensa junto con el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, el pasado jueves 29 de mayo.

Sin embargo, en esa misma instancia Viera dio cuenta de que seguirá en funciones hasta que el Parlamento vote a un nuevo presidente para el INC.

Este hecho obliga a Viera a comparecer este lunes 2 de junio a las 10:00 horas en el Parlamento, según confirmaron fuentes del Ministerio de Ganadería a Montevideo Portal.

Allí, el jerarca renunciante fue citado por miembros de la oposición por la compra de la estancia María Dolores en Florida por US$ 32,5 millones, hecho que inició las controversias que terminaron con la renuncia por la presunta inconstitucionalidad de ser colono de Viera.

El senador nacionalista Sebastián Da Silva había asegurado que el llamado sería “de urgencia”, con el objetivo de esclarecer la calidad de colono de Viera, y si es oportuna la adquisición de las 4.404 hectáreas que componen la estancia.

El primer punto estaría saldado, aunque, consultado por Montevideo Portal este domingo, Da Silva no tenía claro si Viera acudiría a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado, de la que es el presidente.

La compra

El miércoles 14 de mayo, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dio un discurso en la sede del MPP, en el marco del cortejo fúnebre del exmandatario José Mujica. El jerarca señaló que, como “parte de la siembra” y “en honor” a Mujica, el Instituto Nacional de Colonización había comprado 4.000 hectáreas “para los trabajadores rurales”.

Los cuestionamientos desde la oposición no tardaron en llegar, no solo por la adquisición de las tierras, sino por la presunta inconstitucionalidad de que Viera, quien alquila un predio de Colonización que destina a la lechería, haya asumido al frente del INC.

En este marco, Da Silva subió un video en su cuenta personal de X en el que habla de la estancia María Dolores, el “regalo de US$ 32,5 millones que el gobierno le dejó a Mujica”.

En el clip, Da Silva describe la estancia como “señorial” mientras muestra varias imágenes del lugar. Según remarca el senador, tiene 17 habitaciones, piscina, barbacoa, un corral para 10.000 cabezas de ganado y galpones “por doquier”, para hacer una colonia “en donde no hay ni siquiera alambre ni mucho menos un galpón de ordeñe, y mucho menos la infraestructura como para ser dividida”.

“María Dolores es otra Pluna, otra regasificadora, otra Ancap”, ilustró el dirigente nacionalista, en alusión a otros escándalos financieros de gobiernos frenteamplistas pasados. “Estamos frente al uso bochornoso de los dineros públicos en un instituto que Fratti declaró que encontró fundido”, añadió.

“El uso discrecional de los dineros públicos es, sin duda, el peor de los populismos”, añadió Da Silva.