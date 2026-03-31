Antel tuvo ganancias por US$ 248,7 millones: ¿cuánto derivó a Rentas Generales?

Montevideo Portal
La empresa de telecomunicaciones Antel tuvo un resultado del ejercicio 2025 de $ 9.710 millones, lo que equivale a US$ 248,7 millones.
Además, en el apartado de distribución de utilidades, el estado de cambios en el patrimonio señala que el ente derivó a Rentas Generales unos $ 9.728 millones, que al tipo de cambio del 31 de diciembre de 2025 equivale US$ 249,9 millones, según informó El Observador y confirmó Montevideo Portal con acceso al balance presentado por la empresa, auditado por KPMG.
De acuerdo con el documento, el resultado operativo fue de $ 10.652 millones, lo que representó un crecimiento frente a los 9.954 millones del 2024.
Por su parte, los ingresos operativos fueron en 2025 de $ 46.481,9 millones. Del total, los servicios de datos representaron el 48,9% y la telefonía móvil el 47,8%.
Composición de los ingresos operativos netos en miles de pesos:
|Línea de negocios
|31 de diciembre de 2025
|31 de diciembre de 2024
|Telefonía fija
|3.736.693
|5.658160
|Servicios móviles
|22.211.758
|21.595.344
|Servicios de datos
|22.752.475
|20.590.895
|Enlaces internacionales
|217.159
|122.802
|Otros ingresos
|608.047
|612.203
|Otros servicios
|591.273
|578.204
|Subtotal
|50.117.405
|49.157.608
|Bonificaciones
|(-3.635.487)
|(-3.292.839)
|Total
|46.481.918
|45.864.769
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