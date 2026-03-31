Contenido creado por Gonzalo Charquero
Economía

A la caja

Antel tuvo ganancias por US$ 248,7 millones: ¿cuánto derivó a Rentas Generales?

Los ingresos operativos del año 2025 estuvieron dominados casi en partes iguales por servicios de datos y servicios móviles.

31.03.2026 09:30

Lectura: 2'

2026-03-31T09:30:00-03:00
Compartir en

Montevideo Portal

La empresa de telecomunicaciones Antel tuvo un resultado del ejercicio 2025 de $ 9.710 millones, lo que equivale a US$ 248,7 millones.

Además, en el apartado de distribución de utilidades, el estado de cambios en el patrimonio señala que el ente derivó a Rentas Generales unos $ 9.728 millones, que al tipo de cambio del 31 de diciembre de 2025 equivale US$ 249,9 millones, según informó El Observador y confirmó Montevideo Portal con acceso al balance presentado por la empresa, auditado por KPMG.

De acuerdo con el documento, el resultado operativo fue de $ 10.652 millones, lo que representó un crecimiento frente a los 9.954 millones del 2024.

Por su parte, los ingresos operativos fueron en 2025 de $ 46.481,9 millones. Del total, los servicios de datos representaron el 48,9% y la telefonía móvil el 47,8%.

Composición de los ingresos operativos netos en miles de pesos:

Línea de negocios31 de diciembre de 202531 de diciembre de 2024
Telefonía fija3.736.6935.658160
Servicios móviles22.211.75821.595.344
Servicios de datos22.752.47520.590.895
Enlaces internacionales217.159122.802
Otros ingresos608.047612.203
Otros servicios591.273578.204
Subtotal50.117.40549.157.608
Bonificaciones(-3.635.487)(-3.292.839)
Total46.481.91845.864.769

Montevideo Portal