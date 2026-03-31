Antel tuvo ganancias por US$ 248,7 millones: ¿cuánto derivó a Rentas Generales?

Economía

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La empresa de telecomunicaciones Antel tuvo un resultado del ejercicio 2025 de $ 9.710 millones, lo que equivale a US$ 248,7 millones.

Además, en el apartado de distribución de utilidades, el estado de cambios en el patrimonio señala que el ente derivó a Rentas Generales unos $ 9.728 millones, que al tipo de cambio del 31 de diciembre de 2025 equivale US$ 249,9 millones, según informó El Observador y confirmó Montevideo Portal con acceso al balance presentado por la empresa, auditado por KPMG.

De acuerdo con el documento, el resultado operativo fue de $ 10.652 millones, lo que representó un crecimiento frente a los 9.954 millones del 2024.

Por su parte, los ingresos operativos fueron en 2025 de $ 46.481,9 millones. Del total, los servicios de datos representaron el 48,9% y la telefonía móvil el 47,8%.

Composición de los ingresos operativos netos en miles de pesos:

Línea de negocios 31 de diciembre de 2025 31 de diciembre de 2024 Telefonía fija 3.736.693 5.658160 Servicios móviles 22.211.758 21.595.344 Servicios de datos 22.752.475 20.590.895 Enlaces internacionales 217.159 122.802 Otros ingresos 608.047 612.203 Otros servicios 591.273 578.204 Subtotal 50.117.405 49.157.608 Bonificaciones (-3.635.487) (-3.292.839) Total 46.481.918 45.864.769

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