Locales

Antel abrió un llamado laboral y paga más de $ 100.000: los requisitos y dónde postularse

Montevideo Portal

Antel publicó una oferta laboral en su web para completar 33 vacantes con un sueldo inicial de $ 102.000, que puede escalar según variables.

La oferta está dirigida a ingenieros y especialistas en informática, precisamente para los puestos de ingeniero/a electricista, ingeniero/a en computación, ingeniero/a en sistemas de comunicación, ingeniero/a industrial mecánico, ingeniero/a telemático, licenciado/a en informática/sistemas/computación y analista en computación. El puesto es para Montevideo y el área metropolitana.

En cuanto a los requisitos, es necesario tener al menos 18 años cumplidos al momento de cierre de inscripción del llamado, ser ciudadano natural o legal, ser egresado/a de las carreras de Ingeniería Eléctrica, en Computación o en Sistemas de Comunicación, Industrial Mecánico, Analista en Computación o la Licenciatura en Computación de Universidad de la República o equivalentes reconocidas de nivel universitario por el Ministerio de Educación y Cultura.

La remuneración será de $ 102.572 y la partida de alimentación de $ 19.003 por 40 horas semanales. Por otro lado, habrá una “remuneración adicional variable de hasta un 30% del sueldo base, en función del cumplimiento de metas globales, sectoriales e individuales”.

“Adicionalmente, los funcionarios perciben una compensación que se abona en forma anual, sujeta al cumplimiento de objetivos propuestos para los distintos indicadores de desempeño. Por razones de servicio, tanto las tareas del puesto como las condiciones laborales podrán variar, de acuerdo con las especificaciones establecidas en el perfil del cargo, aplicándose las adiciones o reducciones que correspondan”, añade la oferta.

Los interesados deberán inscribirse en el sitio web de Antel completando y enviando el formulario de inscripción. Hay tiempo hasta las 22 horas del domingo 21/12/2025.

Montevideo Portal