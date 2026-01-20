Antel abrió llamado laboral y ofrece $ 56.765 por 40 horas semanales: dónde postularse

Locales

Montevideo Portal

Antel abrió un llamado público para cubrir dos cargos en Montevideo para cumplir el puesto de Asistente de edición y producción de audiovisuales.

Según las bases, los seleccionados trabajarán en tareas vinculadas a la filmación, edición y producción de materiales audiovisuales, así como en el apoyo a la generación de contenidos institucionales de la empresa estatal.

Según la publicación, el puesto tiene un sueldo base de $ 37.762, al que se suma una partida de alimentación de $19.003. Además, el salario podría aumentar hasta un 30%, sujeto al cumplimiento de metas, y una compensación anual adicional asociada a objetivos de desempeño. El régimen de trabajo es de 40 horas semanales, con turnos y descansos rotativos.

Para postularse, los requisitos incluyen tener 18 años o más, ciudadanía uruguaya natural o legal y ser estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (con al menos 90 créditos aprobados) o de Realización Cinematográfica de la Escuela de Cine del Uruguay, con primer año aprobado. El puesto incluye a personas afrodescendientes.

Las inscripciones se realizan exclusivamente a través del sitio web de Antel, hasta las 22:00 horas del 5 de febrero de 2026, completando el formulario correspondiente y adjuntando la documentación solicitada. El proceso de selección podrá incluir evaluación de conocimientos, antecedentes y una prueba psicotécnica, y generará una lista de elegibles con vigencia de dos años.

