Antel abrió llamado laboral y ofrece $ 56.765 por 40 horas semanales: dónde postularse

Montevideo Portal
Antel abrió un llamado público para cubrir dos cargos en Montevideo para cumplir el puesto de Asistente de edición y producción de audiovisuales.
Según las bases, los seleccionados trabajarán en tareas vinculadas a la filmación, edición y producción de materiales audiovisuales, así como en el apoyo a la generación de contenidos institucionales de la empresa estatal.
Según la publicación, el puesto tiene un sueldo base de $ 37.762, al que se suma una partida de alimentación de $19.003. Además, el salario podría aumentar hasta un 30%, sujeto al cumplimiento de metas, y una compensación anual adicional asociada a objetivos de desempeño. El régimen de trabajo es de 40 horas semanales, con turnos y descansos rotativos.
Para postularse, los requisitos incluyen tener 18 años o más, ciudadanía uruguaya natural o legal y ser estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (con al menos 90 créditos aprobados) o de Realización Cinematográfica de la Escuela de Cine del Uruguay, con primer año aprobado. El puesto incluye a personas afrodescendientes.
Las inscripciones se realizan exclusivamente a través del sitio web de Antel, hasta las 22:00 horas del 5 de febrero de 2026, completando el formulario correspondiente y adjuntando la documentación solicitada. El proceso de selección podrá incluir evaluación de conocimientos, antecedentes y una prueba psicotécnica, y generará una lista de elegibles con vigencia de dos años.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]