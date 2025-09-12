Policiales

Antel Arena: camioneta embistió a varias personas a la salida de un recital

Varias ambulancias acudieron a última hora de la noche a las inmediaciones del Antel Arena, donde se produjo un atropellamiento múltiple.

De acuerdo con los testimonios, una camioneta Fiat Fiorino tripulada por una mujer habría embestido a varias personas para luego darse a la fuga.

El hecho ocurrió luego de la actuación de la banda argentina La K’onga.

Según consignara posteriormente Informativo Sarandí, la conductora es una mujer de 28 años, quien luego de escapar se presentó en la comisaría 13.

Sometida a prueba de consumo de alcohol, arrojó la elevada cifra de 3,8.

Cuatro personas —un menor de 16 años y tres adultos de 40, 53 y 55 años— fueron trasladadas a centros de salud para su asistencia.

El adolescente sufrió una fractura en una pierna, pero la peor parte la llevó la mujer de 53 años, quien fue hospitalizada en estado grave.