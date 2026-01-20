Ante “trágicas consecuencias” en incendios de Chile, Uruguay enviará unos 40 bomberos

Internacionales

Ante las “trágicas consecuencias ocasionadas por los devastadores incendios forestales” en Ñuble y Biobió de Chile y un pedido de ayuda del país, el gobierno uruguayo brindará apoyo, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. El presidente de la República, Yamandú Orsi, confirmó que enviarán a unos 40 bomberos uruguayos para combatir el fuego.

Según consignó Telemundo, el mandatario afirmó que Uruguay recibió “la solicitud de apoyo por parte del gobierno chileno”. “Nos piden apoyo y decidimos concretarlo”, señaló.

Los bomberos uruguayos partirán el próximo jueves y estarán una semana en Chile, precisó Orsi. De acuerdo con el presidente, la misión será “ardua y enriquecedora”. “Nos piden apoyo humano porque hay zonas donde no entrás con máquinas, se trabaja a pie”, explicó.

En un comunicado, la Cancillería de Uruguay transmitió “sus sinceras condolencias a los familiares y allegados de las víctimas, así como a las personas damnificadas”.



Hasta la fecha, no existen uruguayos en Chile que hayan solicitado asistencia, pero la situación está siendo monitoreada por la Embajada y el Consulado General del Uruguay en Santiago de Chile y el Consulado de Distrito en la ciudad de Concepción (cerca de la costa Pacífico), según informó la Cancillería.



El ministro de Interior chileno, Álvaro Elizalde, confirmó la noche del lunes que ascendió a 20 el número de víctimas de los fuegos forestales activos desde el sábado en las regiones de Ñuble y Biobío.



La emergencia, que dejó miles de evacuados, 75 heridos y más de 500 personas albergadas, ha consumido 20.000 hectáreas en el BíoBio, la región más afectada, en especial la comuna de Penco, unos 500 kilómetros al sur de la capital.



Un hombre fue detenido este lunes por la noche en esta localidad por presuntamente intentar comenzar un incendio en este sector: “Se le incautó un encendedor con el cual, presuntamente, estaba encendiendo fuego y, también, una bolsa de nailon que tenía en su interior cable con cobre”, señaló el mayor Bruno Gallardo.



El lunes el presidente Gabriel Boric y el presidente electo, José Antonio Kast, comparecieron en una inédita muestra de unidad desde La Moneda, en la que llamaron a la responsabilidad ciudadana.



Boric agradeció la “disposición” de Kast, su gran rival político y quien se encuentra en sus polos ideológicos opuestos, e indicó que al ultraderechista le tocará liderar “parte del importante proceso de reconstrucción”.



Las regiones afectadas se mantienen en alerta roja, bajo Estado de Catástrofe y en toque de queda nocturno.



Las condiciones han sido adversas para enfrentar los fuegos, con temperaturas extremas y un viento seco y cálido que sopla desde la cordillera de los Andes hacia el valle y que ha complicado las tareas de extinción.

Con información de EFE