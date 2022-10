Ante “pasividad” de Orsi, Lereté analiza iniciar juicio político al alcalde de La Floresta

Política

El diputado del Partido Nacional por el departamento de Canelones Alfonso Lereté informó que promoverá un juicio político para destituir al alcalde del Municipio de La Floresta, Néstor Erramouspe, luego de que se informe por parte de la Intendencia de Canelones la constatación de situaciones de “violencia de género” y “acoso laboral” tras la investigación administrativa, que tuvo la declaración de más de 10 funcionarios.

“Ante la pasividad del intendente [Yamandú Orsi] que no le pidió la renuncia, ante la inacción de la Mesa Política del Frente Amplio y ante la complicidad del Partido Comunista, con las pruebas contundentes sobre el acoso laboral del alcalde de La Floresta a once funcionarias, las irregularidades en la distribución de alimentos a ollas populares, el no pago de facturas a proveedores y otra serie de gravísimas acusaciones, el camino a analizar es el de juicio político para la destitución”, sostuvo el diputado Lereté.

En este sentido, el legislador contó que tuvo una reunión este martes con los ediles Fabián Colombo y Marcelo Tamborini, que integran la Comisión Investigadora en la Junta Departamental de Canelones, para definir los detalles.

“O el intendente nos oculta información o la bancada del Frente Amplio no nos aporta los insumos, ya que llegó la resolución desde la intendencia, pero no el expediente con toda la investigación de acoso", dijo el edil Colombo, y agregó que le exigen a Orsi que radique la denuncia por las situaciones que se desprendieron de la investigación.

Tamborini, en tanto, pidió remitir desde la Comisión Investigadora una minuta de aspiración para “contemplar” a todas las víctimas de acoso, que son 11 en total, pero nueve de ellos son de la última denuncia, realizada en setiembre de este año.

“Hubo otras dos funcionarias que denunciaron en mayo y no hubo contención, no hubo ayuda y no hubo investigación. ¿Se protegió en mayo al victimario y no las víctimas? Le exigimos al intendente que repare el daño psicológico y económico de esas funcionarias que fueron trasladadas el 13 de junio", sostuvo Tamborini.

En tanto, el diputado Lereté informará este martes sobre este análisis de juicio político al coordinador del Partido Nacional en Canelones, edil Agustín Oliver, y al presidente de la Departamental Nacionalista, Fernando Bardesio, así como los diputados del departamento, senadores y el Directorio del Partido Nacional.

