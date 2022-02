Ante concursos “desiertos” en psiquiatría, Asse prevé realizar contrataciones directas

Locales

La pandemia de covid-19 afectó en varios sentidos a la población. El social, por el aislamiento que se dio principalmente en 2020; el económico, dado que las medidas restrictivas pararon la actividad momentáneamente; y ni que hablar a nivel de la salud, pero no solo la biológica, sino que también la salud mental en la atención pública.

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (Asse), Leonardo Cipriani, se refirió este lunes a este asunto y al atraso que tiene el organismo. En tal sentido, aseguró que el objetivo de las nuevas autoridades al ingresar al gobierno fue implementar la Ley de Salud Mental, que conlleva a una “correcta atención en psiquiatría y en la salud mental” de los pacientes, que venía siendo y es “deficitaria”.

“Cuando nosotros ingresamos, que no había pandemia, ya eran siete mil los pacientes atrasados. Con la pandemia se agudizó, luego se mantuvo y ahora bajó a más de la mitad en psiquiatría para adultos y en psiquiatría infantil bajó dos terceras partes, o sea que es donde más impactó”, indicó el jerarca.

Asimismo, Cipriani afirmó que las autoridades de Asse pusieron plata en el presupuesto para desarrollar este plan y destacó que uno de los puntos importantes fue la “contratación de personal” y una modificación del “diseño del cargo” dado que había psiquiatras que trabajaban 48 horas por semana.

“El profesional se fundía, no trabaja bien. Y el resto de los psiquiatras le pagábamos muy bajo con respecto al valor del mercado, la mitad. ¿Qué hicimos? Propusimos nuevos diseños de cargo, que son de 20 a 30 horas, el que quiere 48 también puede estar, duplicamos el sueldo, lo llevamos a que sea en el valor normal e hicimos una lista de concursos: en muchos lugares nos quedaron desiertos esos llamados”, comentó.

“Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros, estamos viendo ahora la parte legal porque nosotros no nos podemos desparramar, pero los pacientes deben tener la atención en el momento y tenemos que agilizar estos procesos. O sea, que, en los lugares donde hubo llamados y quedaron desiertos estamos viendo la manera de la contratación directa. Por ejemplo, tenemos un tema en las piedras, quedó vacante, en el resto del país en unos cuantos lugares”, agregó.

En este sentido, Cipriani explicó que con los llamados que hicieron se deberían completar todas las vacantes, sin embargo, le llenaron la mitad y tuvieron que devolver plata del presupuesto a rentas generales, contó. “Son cosas que los pacientes nuestros no pueden seguir esperando. Yo sé que el Estado tiene un proceso administrativo que hay que cumplir, pero el paciente no tiene ese proceso y necesita atención en el momento y esas son las cosas que estamos corrigiendo”, expresó.

“Esas son las cosas que estamos corrigiendo, no solo con psiquiatría, me pasó que estuve en el Hospital de Nueva Palmira y no tenemos odontólogo hace un año porque hay un tema trancado con el concurso. Eso no nos puede pasar, pasó lo mismo con un chofer en el Ecilda Paullier en ambulancia hace un año y un mes, y cuando pasamos de vuelta por Ecilda nos encontramos que la ambulancia está sin funcionar por el llamado a concurso que se nos trancó. Son cosas que no pueden pasar más en el ámbito de Asse”, se autocriticó Cipriani.

“Es un disparate que la gente tenga que esperar porque es salud. Cuando uno trabaja en salud debes tener una mentalidad distinta al resto de los funcionarios públicos y esto lo digo con muchísimo respeto”, añadió.

Finalmente, el presidente de Asse adelantó que, si no se consigue la reposición de las vacantes y no se agilizan los tribunales para los concursos, nombrarán “directo”. “Tenemos modalidad para hacerla rápida, que es con la comisión de apoyo, después en el siguiente concurso pondremos que ese médico que trabajó va a tener los máximos puntos por haber trabajado, pero acá tenemos que aceitar esto para que funcione”, concluyó.

Sobre el proselitismo

El pasado jueves el directorio del organismo dispuso una investigación administrativa por presunto acto de proselitismo.

“Ante la denuncia de un usuario de ASSE que al retirar medicación en la farmacia del Centro de Salud de Jardines del Hipódromo (dependiente de la Red de Atención Primaria Metropolitana) conjuntamente con la medicación se le entregó un folleto con información de una de las opciones a votar en el próximo referéndum del 27 de marzo”, informó el directorio en un comunicado.

Fuentes del organismo informaron a Montevideo Portal que la investigación iba a realizar independientemente de la postura esgrimida en el folleto que, por otra parte, promovía la derogación de los 135 artículos impugnados de la Ley de Urgente Consideración (LUC). “El directorio de ASSE dispuso la realización administrativa para determinar o comprobar la existencia de actos irregulares o ilícitos dentro del servicio y la individualización de los responsables si los hubiera”, agrega el comunicado, que recuerdo lo expresado en el artículo 58 de la Constitución.

Cipriani fue consultado al respecto, respondió que los trabajadores “deben respetar la laicidad” y comentó que ocurrió en la policlínica de Jardines del Hipódromo, no obstante, agregó que pasó lo mismo en el Hospital Maciel, en el Hospital de Melo y en el Hospital de Salto.

“Están las carteleras o los espacios gremiales dentro de cada centro, ahí no podemos decir nada, pero en lugares públicos para los pacientes en el hospital tenemos que respetar el no realizar ningún tipo de procedimiento, ni por el sí ni por el no”, concluyó.

