Locales

Ante altas temperaturas, MSP alerta sobre golpes de calor y recomienda cómo evitarlos

Ante la persistencia de altas temperaturas, el Ministerio de Salud Pública (MSP) recordó a la población que el calor puede generar riesgos para la salud y dio recomendaciones para sobrellevarlo.

La cartera insistió en que la mayoría de las situaciones se previenen “siguiendo recomendaciones simples”. De todos modos, el MSP señaló que es importante reconocer los síntomas de exceso de calor y del golpe de calor, que constituye una emergencia médica.

El exceso de calor puede causar calambres, fatiga intensa, dolor de cabeza, náuseas o vómitos. En tanto, el golpe de calor (emergencia médica) puede darse cuando la temperatura corporal es mayor a 39,4 °C, la piel está caliente, roja y seca; también genera pulso rápido, dolor de cabeza intenso, mareos, confusión y/o pérdida del conocimiento.

Algunas personas presentan mayor riesgo, por ejemplo los niños y niñas menores de 6 años, las personas mayores de 65 años, las personas con enfermedades crónicas, embarazadas, personas con discapacidad y quienes trabajan o realizan actividad intensa al aire libre.

Recomendaciones del MSP:

• Evitá el sol y la actividad física intensa entre las 10 y las 18 horas.

• Hidratate con frecuencia, aun sin sentir sed. Podés ofrecer líquidos a niños y personas mayores. En lactantes, mantener la lactancia a demanda.

• Permanecé en lugares frescos, ventilados y a la sombra.

• En lo posible, elegí comidas livianas, frutas y verduras, y evitar el alcohol.

• Refrescá el cuerpo con duchas tibias o paños húmedos.

• Usá ropa liviana, gorro, lentes de sol y protector solar.

• No dejes personas que requieran cuidados o mascotas dentro de vehículos, ni siquiera por períodos breves.

• Ante síntomas, consultá en tu servicio de salud. Si sospechás que vos o alguien cercano está transitando un golpe de calor, solicitá asistencia médica inmediata y trasladá a la persona a un lugar fresco en caso de ser posible.

Otros consejos útiles para estos días:

• Informate a través de los avisos del Instituto Uruguayo de Meteorología y del Sistema Nacional de Emergencias.

• Seguí las recomendaciones oficiales ante riesgo de incendios y de cianobacterias.

• Acompañá y contactá a personas mayores o con enfermedades crónicas que vivan solas.