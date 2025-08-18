Ante alerta de ciclón, Sinae aumentará la captación de personas en situación de calle

Montevideo Portal
El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó que, a partir de la alerta emitida por Inumet en relación con el tiempo, “se potenciará la captación de personas en situación de calle y se incrementó el número de plazas disponibles en los centros de evacuación”.
Además, informó que este domingo se brindó asistencia a 2.720 personas en todo el país, de las cuales 2.288 fueron alojadas en refugios del Mides (1.503 en Montevideo y 785 en el interior) y 432 en los Centros de Evacuación (335 en Montevideo y 97 en el interior).
Por otro lado, se realizaron 168 traslados a nivel nacional, ninguno de ellos mediante el recurso de internación compulsiva. Tampoco se registraron detenciones en el marco de evacuaciones forzosas, informó el organismo.
Según el Ministerio del Interior, este domingo se ocuparon 432 plazas: 335 en Montevideo y 97 en el interior. De ellas, 113 se ubicaron en el Polideportivo de la Escuela Nacional de Policía, 113 en el Palacio Peñarol y 109 en el ex Aeropuerto Internacional de Carrasco.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]