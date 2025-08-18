Ante alerta de ciclón, Sinae aumentará la captación de personas en situación de calle

Locales

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó que, a partir de la alerta emitida por Inumet en relación con el tiempo, “se potenciará la captación de personas en situación de calle y se incrementó el número de plazas disponibles en los centros de evacuación”.

Además, informó que este domingo se brindó asistencia a 2.720 personas en todo el país, de las cuales 2.288 fueron alojadas en refugios del Mides (1.503 en Montevideo y 785 en el interior) y 432 en los Centros de Evacuación (335 en Montevideo y 97 en el interior).

Por otro lado, se realizaron 168 traslados a nivel nacional, ninguno de ellos mediante el recurso de internación compulsiva. Tampoco se registraron detenciones en el marco de evacuaciones forzosas, informó el organismo.

Según el Ministerio del Interior, este domingo se ocuparon 432 plazas: 335 en Montevideo y 97 en el interior. De ellas, 113 se ubicaron en el Polideportivo de la Escuela Nacional de Policía, 113 en el Palacio Peñarol y 109 en el ex Aeropuerto Internacional de Carrasco.





