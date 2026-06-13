Anestésicos Quirúrgicos rechazan proyecto de especialistas: “Trabajo forzoso” y “avasalla”

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La Mesa Ejecutiva del Sindicato Anestésico Quirúrgico del Uruguay (SAQ) analizó “en profundidad” el proyecto de ley denominado “Servicio de Atención Médica Especializada en los Prestadores Públicos de Salud”. Así, entendió que la iniciativa “no es el camino”.

El gremio decidió compartir su “mirada” sobre el “problema de fondo”. A su entender, existe una preocupación “real y sentida” que el SAQ “hace propia”, y es que “faltan especialistas radicados” en el interior del país.

“Es un problema legítimo, que merece la atención de todos los actores y al que nuestro sindicato viene dedicando estudio y trabajo desde hace tiempo. Ningún habitante del interior debería tener menos acceso a la atención especializada que un habitante de la capital”, reclaman los trabajadores.

Asimismo, enfatizaron que existen “herramientas eficaces y plenamente respetuosas de los derechos” para enfrentar el problema. Según sugirieron, se pueden crear centros docente-asistenciales para que los residentes “se formen en sus propios lugares de procedencia”, o también generar incentivos económicos por radicación en el interior o cargos “integrales de alta dedicación”, entre otras propuestas.

“Para que estas soluciones sean reales, exitosas y duraderas, deben construirse con todos los actores involucrados —y nunca de espaldas a quienes deben llevarlas adelante—. Es allí donde el SAQ está dispuesto a poner su mayor empeño”, sostuvieron los anestésicos quirúrgicos.

De esta manera, criticó que el proyecto de ley “compromete derechos fundamentales” que “ninguna finalidad autoriza a sacrificar”. “Configura, lisa y llanamente, trabajo forzoso”, arremetió el sindicato, y añadió que también “avasalla la libertad de trabajo y la libertad de residencia”.

Además, la propuesta “impone un castigo desproporcionado y sin las garantías del debido proceso”. “Negar el título —que se gana con años de estudio y de trabajo, teórico y práctico— a quien no cumpla equivale a una muerte civil profesional: se le quita a la persona el acceso a su propio sustento”, insistió el gremio.

“Y, por si fuera poco, ni siquiera resuelve el problema que invoca. En especialidades de las que egresa apenas un profesional por año —la neurocirugía, por ejemplo—, repartir unas pocas horas semanales en todo el territorio no cambia en nada la realidad del interior”, criticó el SAQ.

“El SAQ rechaza este proyecto pero, al mismo tiempo, se compromete a colaborar en soluciones, en este sentido convocamos a las señoras y señores legisladores y a las autoridades a trabajar juntos en soluciones reales, factibles y respetuosas de la libertad y la dignidad de los profesionales de la salud”, finaliza el comunicado.