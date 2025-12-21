Andrade fue designado secretario general del Partido Comunista: “Nuestra bandera es roja”

Montevideo Portal
El senador frenteamplista Óscar Andrade fue designado este sábado secretario general del Partido Comunista del Uruguay (PCU) en la primera reunión del Comité Central surgido del XXXIII Congreso del partido.
Andrade había quedado en el segundo lugar, por detrás de Juan Castillo, que cumple ese rol desde 2017. El ministro de trabajo había sido el candidato más votado, con 618 votos, seguido por Andrade, con 609 votos, en la sesión del pasado fin de semana, con la participación de más de mil delegados.
“Nuestra bandera es roja, y está inspirada en la lucha de la clase obrera de más de un siglo”, sostuvo Andrade este sábado en su oratoria. “Nuestra bandera es una bandera de internacionalismo”, agregó.
De esta forma, quedaron nombradas las distintas secretarías:
Secretario General: Óscar Andrade
Organización: Guillermo Rehermann
Unidad Política: Ana Olivera
Relaciones Internacionales: Juan Castillo
Sindicales: Marcelo Abdala
Programa: Bruno Giometti
Finanzas: Silvia Rehermann
Género: Viviana Rodríguez
Educación: Juan Bernassa
DD. HH.: Graciela Montes de Oca
Gobierno: Susana Muñiz
Social: Daniela Durán
Montevideo: Alejandro Acosta
Canelones: Daniel Diverio
UJC: Natalia Díaz
Propaganda: Gabriel Mazzarovich
Unidad Política- Espacio Democrático Avanzado: Tatiana Antúnez
Sindicales: Enrique Méndez
Relaciones Internacionales: Ignacio Bardesio
