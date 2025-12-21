Andrade fue designado secretario general del Partido Comunista: “Nuestra bandera es roja”

Política

Montevideo Portal

El senador frenteamplista Óscar Andrade fue designado este sábado secretario general del Partido Comunista del Uruguay (PCU) en la primera reunión del Comité Central surgido del XXXIII Congreso del partido.

Andrade había quedado en el segundo lugar, por detrás de Juan Castillo, que cumple ese rol desde 2017. El ministro de trabajo había sido el candidato más votado, con 618 votos, seguido por Andrade, con 609 votos, en la sesión del pasado fin de semana, con la participación de más de mil delegados.

“Nuestra bandera es roja, y está inspirada en la lucha de la clase obrera de más de un siglo”, sostuvo Andrade este sábado en su oratoria. “Nuestra bandera es una bandera de internacionalismo”, agregó.

De esta forma, quedaron nombradas las distintas secretarías:

Secretario General: Óscar Andrade

Organización: Guillermo Rehermann

Unidad Política: Ana Olivera

Relaciones Internacionales: Juan Castillo

Sindicales: Marcelo Abdala

Programa: Bruno Giometti

Finanzas: Silvia Rehermann

Género: Viviana Rodríguez

Educación: Juan Bernassa

DD. HH.: Graciela Montes de Oca

Gobierno: Susana Muñiz

Social: Daniela Durán

Montevideo: Alejandro Acosta

Canelones: Daniel Diverio

UJC: Natalia Díaz

Propaganda: Gabriel Mazzarovich

Unidad Política- Espacio Democrático Avanzado: Tatiana Antúnez

Sindicales: Enrique Méndez

Relaciones Internacionales: Ignacio Bardesio

