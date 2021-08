Andrade ante denuncia por irregularidades en su vivienda: "Fui haciendo la casa como pude"

Política

El senador frenteamplista Óscar Andrade emitió un comunicado refiriéndose a las "denuncias" que realizará el programa Santo y Seña de Canal 4 en su próxima emisión sobre presuntas irregularidades en la construcción de la vivienda personal del político, ubicada en San Luis.

"Como para muchas y muchos trabajadores uruguayos intentar resolver el rancho es una cuestión muy difícil, ninguna novedad", empieza diciendo el texto. "En mi caso pude juntar unos pocos pesos para comprar un terreno en 2011, con muchos años de trabajo. En ese momento hacía dieciocho años que estaba en la construcción y quince que integraba la dirección del SUNCA. Lo compré con una entrega y cuotas. El terreno queda en San Luis, Canelones, al norte de la Interbalnearia. Fue el más barato que conseguí en la zona: me salió tres mil dólares", expresa Andrade que agrega que la construcción de su casa la fue "haciendo de a poco y con mucha dificultad".

"Me fui haciendo la casa como pude, también rodeado de solidaridad", dice, explicando que no hizo los trámites para declarar la "mano de obra benévola", base de la primer "denuncia", según manifiesta. "Lo que es claro es que el principal afectado por no haber hecho estos trámites burocráticos soy yo mismo, dado que le reste valor a la construcción que está en curso", añade.

El senador cuenta que por motivos personales en 2017 se mudó a la casa que estaba construyendo en San Luis. "Me endeudé, usé el beneficio de los Fondos de Vivienda de la Construcción y es mucho lo que le he mejorado. Esto me complicó ponerme a tiro con la contribución, son pocos pesos, pero he aquí la segunda gran denuncia", continua la carta.

"Justo trabajé para el canal que me va a "desenmascarar" dos años, que coincidieron con el momento en que me fui a vivir ahí", comenta el legislador, que añade que mientras trabajó en el programa Todas las Voces, donó la totalidad de su salario, "unos cuantos cientos de miles de pesos", a la Fundación SUNCA Solidario y a diez instituciones que trabajan con personas en situación de discapacidad. "En mi casa no tenía puertas, pero me van a 'desenmascarar'", expresa.

"Es cierto que en 2015 fui diputado por un periodo breve y ahora senador. No es una novedad que no cobro entero mi salario. Así lo hice cuando asumí como diputado y lo sigo haciendo ahora que soy senador. Le puse un tope a mi sueldo que es el salario que corresponde a lo que soy: un albañil", explica Andrade sobre el final del comunicado.

