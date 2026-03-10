Anciano se descompensó en la vía pública; denuncian que médicos llegaron una hora después

Un desesperante episodio se dio en la noche del pasado lunes en Punta del Este, cuando un adulto mayor se cayó, se golpeó la cabeza y se descompensó en plena vía pública y fue asistido por médicos 50 minutos después de haberse contactado con la Policía.
Según constató el medio Cadena del Mar y confirmó Montevideo Portal, el incidente ocurrió en la calle 24, en la Península. El hombre se sintió mal e intentó sostenerse de los ventanales de un edificio, pero cayó al suelo. Quedó inconsciente y con impactos en el cráneo y en sus brazos.
Los testigos de la zona se contactaron con el servicio 911 a las 21:35, pero a las 21:50, cuando el adulto mayor seguía tumbado en la calle, aún no se había recibido respuesta. El medio local volvió a comunicarse con la seccional 10°, que envió un móvil que llegó a las 22. Aún no había médicos en la escena.
La asistencia profesional llegó a las 22:25, 50 minutos después del primer llamado a la Policía. Fuentes de la Jefatura de Maldonado dijeron que a las 21:39 se tomó conocimiento de la situación, en la que había “una persona descompensada”.
El hombre fue trasladado al Sanatorio Cantegril en estado “consciente”.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]