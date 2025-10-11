Anciana esperó ambulancia 21 horas en Ciudad del Plata y murió tras llegar a Montevideo

Policiales

Montevideo Portal

Una familia de Ciudad del Plata denunció una situación que calificó de “dolorosa e inaceptable”, luego de que Blanca Soria, una mujer de 92 años, permaneciera 21 horas esperando una ambulancia en el centro de salud local.

La sobrina de la anciana relató al medio local Portal Relámpago que el personal médico y de enfermería actuó con compromiso, pero criticó las trabas burocráticas. “Nada que decir de los doctores y enfermeros, son excelentes, pero hay una burocracia que no entiende. No hay lugar donde recibirla, la rebotan de todos lados y se lavan las manos”, expresó.

Después de casi un día de espera, una ambulancia finalmente trasladó a Soria al Hospital Maciel, en Montevideo. Sin embargo, allí también debió aguardar cinco horas más para ser atendida, debido a la falta de camas disponibles, y falleció poco después de su ingreso.

La familia señaló además que días antes la mujer había esperado 20 días por una tomografía urgente que nunca se le realizó, a pesar de su delicado estado de salud. “Hace tiempo que vienen pasando cosas graves en este hospital y nadie da la cara. No puede ser que sigan jugando con la salud de la gente”, cuestionó la denunciante.

Vecinos de Ciudad del Plata han denunciado en reiteradas ocasiones demoras en traslados y carencias en infraestructura. La situación del llamado “hospitalito” ha sido tema de quejas constantes, especialmente en el área de urgencias. “Dios nos ayude, porque el amor por el prójimo y la empatía se están acabando”, lamentó la mujer.

Montevideo Portal