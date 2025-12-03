Policiales

Anciana de 86 años fue estafada y entregó más de $ 400.000 que retiró de varios préstamos

Delincuentes estafaron a una mujer de 86 años tras hacerse pasar por familiares en una llamada telefónica. Le aseguraron que estaban en Buenos Aires y que necesitaban dinero de forma urgente.

Los ladrones solicitaron el dinero con el supuesto argumento de que debían realizar arreglos en su casa ubicada en la capital de Argentina. Tras esto, la víctima accedió a varios préstamos con un total de $ 465.690, informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales de Salto.

Uno de los delincuentes se hizo presente en la casa de la anciana para retirar parte del dinero, ya que previamente la mujer había enviado dinero mediante giros por redes de cobranza.

“El hecho fue detectado cuando un funcionario de la red de cobranzas alertó a un familiar, quien finalmente confirmó que la supuesta situación de emergencia era falsa”, aseguró la Policía de Salto.

La investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía de Delitos Complejos. Uno de los responsables de la estafa ya fue identificado.

