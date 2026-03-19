Economía

Ancap tuvo un resultado económico de US$ 72,5 millones en 2025, una suba de 250% con 2024

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Las autoridades de Ancap presentaron este jueves el resultado económico de la estatal cerrado en 2025, que arrojó una ganancia de US$ 72,5 millones para el Grupo Ancap.

Según el resumen ejecutivo, este superávit se debe principalmente a un mayor procesamiento de crudo, buenos márgenes internacionales y un esquema de fijación de precios que respetó la paridad de importación.

El resultado operativo, en tanto, totalizó US$ 60 millones de ganancia: el rubro combustibles aportó US$ 84 millones, lubricantes y gas natural totalizaron US$ 7 millones, mientras que el pórtland registró pérdidas por US$ 31 millones.

En tanto, en el mercado interno el volumen de ventas de gasolinas se incrementó 3,7% y el de gasoil 1,6% respecto a 2024.

De acuerdo con el estado de resultados del ente, el ejercicio de 2025 fue un 248,8% mayor que el de 2024, cuando terminó con pérdidas de US$ 138,7 millones.

Sobre el resultado financiero positivo (unos US$ 16,3 millones), el documento remarca que financiero es ganancia “por efecto de diferencia de cambio ganada, resultados por colocaciones de dinero, los cuales son compensados por los intereses perdidos”.

El margen de refinación —es decir, la diferencia entre el precio de mercado internacional de los productos puestos en Uruguay menos el costo del crudo utilizado y el costo real de refinar en La Teja— fue de US$ 142 millones, un 45% más que el crudo procesado en 2024 (US$ 51 millones). Asimismo, se aclara que no hubo refinación entre mediados de agosto y comienzos de octubre del año pasado por el desperfecto registrado en la boya petrolera de José Ignacio.

A continuación, el documento presentado:

Resultado Ancap 2025 by Montevideo Portal

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